أخبار التوك شو .. انخفاض كبير في درجات الحرارة ليلا .. شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

توجيهات رئاسية.. الإفراج عن 986 سجينا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.. شاهد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات مصورة، من تفاصيل الإفراج عن 986 نزيلًا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر، وأوضح الفيديو أن قطاع الحماية المجتمعية أفرج عن 986 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو في إطار تطبيق وزارة الداخلية السياسة العقابية الحديثة، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد الفطر المبارك.



التنمية المحلية: تكثيف الحملات الرقابية للتصدي للمخالفات خلال العيد

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنّ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اتصل بعدد من المحافظين لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك والوقوف على تطورات الأوضاع، والتأكد من كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال العيد، وبخاصة القطاعات الخدمية والحيوية وتوافر كل السلع الغذائية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك.



من قصر أبو الهنا.. خالد النبوي يكشف علاقته بأسامة أنور عكاشة

يستضيف برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أبطال وصناع مسلسل "راجعين يا هوى"، وذلك اليوم في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في تمام الساعة العاشرة مساء.



تاج الدين: هناك سيطرة كاملة على الموقف الوبائي حاليا.. ونسبة الحالات الشديدة قليلة جدا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ أعداد إصابات فيروس كورونا المرصودة وعلى أرض الواقع قليلة جدا، موضحًا: «نحن أمام أقل أعداد في تاريخ المرض منذ مارس 2020، كما انّ نسبة الحالات الشديدة قليلة جدا».



شاهد رد فعل رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة فيلم مراتي مدير عام

عرضت قناة صدى البلد فيديو على قناة اليوتيوب بعنوان "رشدي أباظة وأخلاق النبلاء".



يصل إلى 10 درجات .. الأرصاد: انخفاض كبير في الحرارة ليلا

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بنحو درجتين عن الأمس، وسجلت درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى أمس 33 درجة مئوية، وستكون العظمى على القاهرة اليوم بين 31 و32 درجة.



مسئولية كبيرة.. مؤلف موسيقى الاختيار 3: المخرج لما كلمني اترعبت

أكد الموسيقار خالد الكمار، مؤلف موسيقي مسلسل الاختيار 3، أنه عندما تحدث إليه بيتر ميمي مخرج العمل، وشرح له كواليس المسلسل شعر بعظم المسئولية، معلقا «اترعبت جدا، حسيت إن دي مسئولية كبيرة».



خالد شقير: بوتين طالب ماكرون بتوقف الغرب عن دعم أوكرانيا بالأسلحة.. فيديو

قال خالد شقير مراسل إكسترا نيوز من مارسيليا إن المكالمة الهاتفية التي حدثت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الرئيس الروسي بوتين استمرت لمدة ساعتين و10 دقائق حسب تصريحات قصر الاليزيه.



أحمد نجم: الأوضاع في أسواق النفط مضطربة للغاية ..فيديو

قال أحمد نجم المحلل الاقتصادي إن الأوضاع في أسواق النفط مضطربة للغاية وأسواق الطاقة بوجه عام، ولدينا إغلاقات في الصين ربما تهدأ فى الفترات المقبلة ولكن سياسة الصين منذ انتشار وباء كورونا هو القضاء على الفيروس من جميع أنحائها ولذلك فإن هناك تراجع في الطلب على النفط في الصين.



أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

قال الدكتور عمرو ليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان إنه لم يكن التعافي الأوروبي قريبا، موضحا أن تكلفة الحرب هي تكلفة كبيرة جدا ليست من الناحية العسكرية فقط على أوروبا وربما تكون هذه هي التكلفة الأقل ولكن التضخم الذي لم تشهده أوروبا أخر 40 عاما هو التكلفة الأكبر.

