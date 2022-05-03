خالد شقير: بوتين طالب ماكرون بتوقف الغرب عن دعم أوكرانيا بالأسلحة.. فيديو

قال خالد شقير مراسل إكسترا نيوز من مارسيليا إن المكالمة الهاتفية التي حدثت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الرئيس الروسي بوتين استمرت لمدة ساعتين و10 دقائق حسب تصريحات قصر الاليزيه.

وأضاف "شقير" خلال التقرير التليفزيوني أن المكالمة تطرقت لـ أن الرئيس الروسي طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يتوقف الغرب من دعم أوكرانيا بالأسلحة وفرض العقوبات على روسيا.

دعم أوكرانيا بالأسلحة وفرض العقوبات على روسيا

وتابع مراسل إكستر نيوز أن هذه المكالمة التي حدثت بين الرئيس الفرنسي ونظيره الروسي أتت بعد يومين فقط من حديث سابق كان مع الرئيس الفرنسي مع الرئيس الأوكراني.

وأوضح خالد شقير أن فرنسا مازالت على موقفها ودعمها الثابت منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن فرنسا تقوم على تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا.