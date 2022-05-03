أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

قال الدكتور عمرو ليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان إنه لم يكن التعافي الأوروبي قريبا، موضحا أن تكلفة الحرب هي تكلفة كبيرة جدا ليست من الناحية العسكرية فقط على أوروبا وربما تكون هذه هي التكلفة الأقل ولكن التضخم الذي لم تشهده أوروبا أخر 40 عاما هو التكلفة الأكبر.

وأضاف "ليمان" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، ان أوروبا تعمل على البحث عن مصادر مستدامة أو آمنة لتأمين الطاقة إلى أوروبا وهذا الأمر واحد من الملفات الصعبة جدا لأن ذلك يحتاج إلى حجم استثمار كبير جدا.

أوروبا تعمل على البحث عن مصادر مستدامة أو أمنة لتأمين الطاقة

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أن وزير الاقتصاد الألماني صرح أن دولته ليست قادرة على دعم المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن شراء مصر 44 طنا من الذهب يعني هذا أن هناك خطوة إيجابية للدولة في مواجهة ضبابية الأزمة الاقتصادية العالمية.