عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئولية كبيرة.. مؤلف موسيقى الاختيار 3: المخرج لما كلمني اترعبت

مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار

أكد الموسيقار خالد الكمار، مؤلف موسيقي مسلسل الاختيار 3، أنه عندما تحدث إليه بيتر ميمي مخرج العمل، وشرح له كواليس المسلسل شعر بعظم المسئولية، معلقا «اترعبت جدا، حسيت إن دي مسئولية كبيرة».

وأضاف "الكمار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “lite show”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، إنه رد على طلب المخرج بيتر ميمي، قائلا «إنت متأكد إنك عايزني انا اللى اعمل كده».

وتابع مؤلف موسيقي مسلسل "الاختيار 3"، "قالي متقلقش إحنا معانا وقت نجرب، ونعمل كل حاجة، وبدأنا نتكلم إننا عايزين الموسيقى مصرية جدًا، وأن تكون بها طابع عسكري دون أن تفقد الطابع الإنساني والشاعري"، لافتًا إلى أن المطلوب موسيقى تعطي إحساسا بالحسم والجدية.

يشار إلى أن مسلسل «الاختيار 3» بطولة ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، صبري فواز، محمد رياض، خالد الصاوي، عبدالعزيز مخيون، إيمان العاصي، هيدي كرم، تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

لخلافات بينهما.. شاب يتخلص من شقيقته طعنا بالسكين في الشرقية

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

يصل إلى 10 درجات .. الأرصاد: انخفاض كبير في الحرارة ليلا

موعد صيام الستة البيض 2022 .. فضلها وأصل تسميتها

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

ترشيحاتنا

أوروبا تعاني.. التضخم في ألمانيا يصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 1981

مسئولية كبيرة.. مؤلف موسيقى الاختيار 3: المخرج لما كلمني اترعبت

حكم صيام الست من شوال ولماذا كرهها بعض علماء الحنفية؟ قولان للعلماء

فضائل صوم شوال .. 10 جوائز ومنح للصائمين تعرف عليها

وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع نظيرته التشيلية عددا من القضايا المشتركة

سيناتور ديمقراطي سابق: بايدن رئيس صوري ومجرد واجهة لـ أوباما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

أثناء تشييع جنازتها.. امرأة تستيقظ من الموت فجأة داخل النعش

شاهد.. مسلمو السويد يمنعون زعيم المتطرفين من محاولة جديدة لحرق المصحف

شاهد.. جهود أوكرانية لإنقاذ قطة من مبنى شاهق تعرض للقصف

فيديو

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

كواليس طرد قناة «مكملين» الإخوانية من تركيا.. فيديو جراف

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ