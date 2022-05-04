حبس عصابة سرقة متاجر حلوان بأسلوب قص الباب

قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوينة عصابة لسرقة المتاجر بأسلوب قص الباب في حلوان بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

تمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المتاجر بأسلوب "قص الباب"

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من مالك شركة تكييف كائنة بدائرة القسم بإكتشافه قص القفل الخاص بباب الشركة ملكه وسرقة عدد (13) وحدة تكييف من داخلها .

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة تبين أنهما شخصين "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما سيارة ملك أحدهم (2 عتلة حديدية - 2 مقص حدادى)

وإعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "قص الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما بالإشتراك مع (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) وأقرا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية ، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، حيث أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها بمخزن ملكه كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

وبتطوير مناقشة المتهمان أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقات المتاجر بذات الأسلوب وإعترفا بإرتكابهما عدد (3) وقائع سرقة ، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميل آخر("سيئ النية" ، له معلومات جنائية) .

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.