إعدام مواد غذائية وزيوت ولحوم مصنعة ورنجة ومخللات منتهية الصلاحية في المنوفية

شنت مديرية التموين بمدينة السادات في محافظة المنوفية حملات مكثفة علي المحلات بالتعاون مع مديرية الصحة ورؤساء المدينة.



أسفرت الحملات عن تحرير 11 محضر علي محلات الأغذية وإعدام 120 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى عبارة عن مواد غذائية ومخللات وأسماك فاسدة.



وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي تكثيف الحملات علي المخابز والمحلات وشن حملات تفتيشية خلال أيام عيد الفطر للتأكد من سلامة المواد الغذائية وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.