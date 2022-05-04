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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اشتعال النيران في أحد العقارات السكنية بالإسماعيلية.. صور

لحظة السيطرة
لحظة السيطرة

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، من إخماد حريق نشب في عمارة سكنية، دون وجود خسائر بالأرواح، حيث تبين أنه نشب في غرفة غفير في الطابق الاول، بسبب وجود ثلاث انابيب غاز ، وتم اخماده ومنع امتداد النيران.

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وكانت الشبكه الوطنيه بالاسماعيليه رصدت استغاثه علي صفحات  التواصل الاجتماعي بوجود حريق في عماره سكنية.

على الفور،  جرى الدفع بـسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ووجود خسائر مادية،  ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.

فيما تقوم القوات حاليا بأعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

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الاسماعيلية اخبار المحافظات اخبار الحوادث السيطرة على الحريق اخبار الاسماعيلية

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