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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يزور دار الأيتام احتفالا بعيد الفطر

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية خلال جولته بدار الايتام

أجري اللواء شريف بشارة  محافظ الاسماعيلية، اليوم الاثنين، زيارة ميدانية لمقر دار لرعاية أيتام، لتقديم التهنئة بالعيد لنزلاء الدار، من مختلف الأعمار بنين وبنات، وتسليمهم الهدايا وكحك وحلوى العيد، والعيديات النقدية احتفالا بتلك المناسبة، وذلك فى إطار الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

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في سياق اخر، قام المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، بأداء صلاة عيد الفطر المبارك، ومشاركة مواطني الإسماعيلية احتفالاتهم وتكبيرات صلاة العيد بمسجد مجمع الشهداء الإسلامي  (الدوحة سابقا) بالطريق الدائري بالإسماعيلية.
 

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جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة ، وفضيلة الشيخ اسماعيل أحمد اسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، ولفيف من مشايخ الأوقاف بالمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وجمع غفير من مواطني الإسماعيلية. 

وبدأ إمام المسجد صلاة العيد بأداء تكبيرات العيد ثم تبعها  خطبة العيد و التي ألقاها فضيلة الشيخ سيد عطيه وكيل مديرية الأوقاف بالإسماعيلية. 

و أكد عطية خلال الخطبة،  علي أهمية التراحم و التكافل في الأعياد، و تفريج كربة المسلم وستره، سائلا المولي تقبل صالح الأعمال من الجميع، وان يحفظ الله مصر وشعبها.

وتبادل نائب المحافظ التهنئة مع أهالي الإسماعيلية، وأعرب عن أمنياته أن يعم الأمن والاستقرار والخير على مصرنا الغالية.

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