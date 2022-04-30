تقديم الخدمة لـ 1493 حالة في قافلة طبية بقرية الإسماعيلية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان مديرية الصحة نفذت أعمال القافلة الطبية والعلاجية لأهالي قرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا، خلال يومين تم توقيع الكشف الطبي على 1493 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه أكد الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم القوافل الطبية بصفة دورية ومستمرة، للوصول إلى كافة فئات المواطنين من خلال المرور على المراكز والقرى التابعة لها، لتوفير كافة الإمكانيات الطبية اللازمة.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة أسفرت عن فحص 309 حالة جراحة، 363 حالة اطفال، 182 باطنة، 107 قلب، 69 نساء، 53 اسنان، 221 جلدية، 116 حالة انف وأذن، 73 تنظيم أسرة، بالإضافة لإجراء 81 تحاليل مختلفة وعمل 23 حالة موجات صوتيه، وعمل 4 حالات اشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 84 متردد وتحويل للمستشفى 15 حالة لاستكمال العلاج، كما تم تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ 57 متردد.