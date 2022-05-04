محافظ الإسكندرية: الدولة حريصة على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية غرب الإسكندرية، شملت تفقد شارعي الهانوفيل والبيطاش الرئيسي بحي العجمي، للوقوف على حالة الشارع ومدى الخدمات المقدمة للمواطن السكندري.

يأتي هذا استمراراً لجولات المحافظ الميدانية بالتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك. وذلك بحضور السيد موسى رئيس حى العجمى، والجهات المعنية.

وكلف المحافظ رئيس حي العجمي بتكثيف حملات الإشغالات والتعديات وزيادة دوريات المتابعة لإزالة جميع المخالفات.

مشددًا على ضرورة تغليظ العقوبة على المخالفين من المحال وتحصيل الغرامات القانونية الرادعة تجاههم لمنع تجاوزهم مرة أخرى.

وخلال الجولة؛ استمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين واحتياجاتهم، واستفسر منهم عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة في كافة القطاعات، مؤكدًا لهم أنه في ضوء توجيهات الدولة والقيادة السياسية فإن جميع أجهزة المحافظة التنفيذية حريصة على تقديم كامل الدعم لهم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن لتوفير حياة كريمة.