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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حريق في إحدى العمارات السكنية بشارع شبين الكوم بالإسماعيلية

الحادث
الحادث

رصدت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، استغاثة الإعلامية لميس سلامة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك " والتى تستغيث من نشوب حريق بإحدى العمارات السكنية بشارع شبين الكوم دائرة ثالث.

علي الفور، قامت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة بإبلاغ إدارة الحماية المدنية ومرفق الاسعاف وطوارئ الكهرباء والغاز الطبيعي .

توجهت الجهات المعنية ومن ثم قامت سيارات الحماية المدنية باخماد الحريق بالكامل. 
وقد تبين أن العمارة المذكورة مكونة من عشر طوابق حيث اندلع حريق محدود فى غرفة حارس العمارة.

ومن جانبه أشار اللواء هنرى ابراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة إلى أنه لا صحة لوجود انفجار ولا يوجد خسائر بشرية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة لمواجهة أى طارئ خلال أيام عيد الفطر المبارك .

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