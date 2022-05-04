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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وفيات غامضة على متنها .. بحارة أمريكيون يغادرون حاملة الطائرات "جورج واشنطن"

بحارة أمريكيون يغادرون
بحارة أمريكيون يغادرون حاملة الطائرات "جورج واشنطن"

قررت البحرية الأمريكية السماح للبحارة الذين يعيشون على متن حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن بالانتقال إلى أماكن إقامة أخرى بعد سلسلة من حالات الانتحار على متن حاملة الطائرات. 

تم إرساء السفينة في ولاية فرجينيا منذ عام 2017 وتخضع لعملية إصلاح شاملة وإعادة التزود بالوقود.

وقالت القوات الجوية البحرية أتلانتيك في بيان إن “خطة النقل ستستمر إلى أن يفعل ذلك كل البحارة الذين يرغبون في الخروج من السفينة”.

على الرغم من عدم تزويد السفينة بطاقم كامل أثناء عملية الإصلاح، إلا أن ما يقرب من نصف مقصورتها الكاملة التي يبلغ قوامها 5000 فرد ما زالت تعمل هناك، ويعيش حوالي 420 بحارًا في السفينة.

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وبدأت هذه الخطوة يوم الاثنين، حيث غادر أكثر من 200 بحار حاملة الطائرات بالفعل وانتقلوا إلى الشاطئ إلى منشأة بحرية قريبة.

يأتي قرار السماح للبحارة بعدم العيش على متن السفينة التي تخضع للإصلاحات بعد سلسلة من الوفيات في حاملة الطائرات. 

وخلال الـ 12 شهرًا الماضية، لقي سبعة من أفراد طاقم حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن مصرعهم، بما في ذلك أربعة على الأقل بالانتحار. 

وجاءت ثلاث وفيات في غضون أقل من أسبوع في أبريل، مما أدى على ما يبدو إلى بدء عملية إعادة تسكين.

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