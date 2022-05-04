تراجع صادرات ألمانيا إلى روسيا بنسبة تتجاوز الـ 63%

أفادت الإحصائيات الأخيرة في ألمانيا، اليوم الأربعاء، بتراجع صادرات ألمانيا إلى روسيا بنسبة تتجاوز الـ 63% بسبب العقوبات على روسيا.

فيما كشفت ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها بشأن حدوث اضطرابات بإمدادات النفط إذا تم حظر استيراد الطاقة من روسيا.

وقال وزير الطاقة الألماني، روبرت هابيك، إن إمدادات النفط كافية حتى إيجاد بديل عن النفط الروسي.

وأضاف وزير اقتصاد ألمانيا أن برلين ستوفر للروس الفارين من بلدهم فرص عمل.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، عن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي: “سنفرض عقوبات تحرم بنكين روسيين إضافيين من نظام سويفت”، مضيفة أن “مستقبل الاتحاد يكتب الآن في أوكرانيا”.

وأضافت فون دير لاين أن “الاتحاد الأوروبي سيفرض حظرا كاملا على واردات النفط الروسية”.

وتابعت قائلة: “البرلمان الأوروبي يناقش مشروع المفوضية بشأن العقوبات على الجديدة على روسيا”.

وأردفت قولها “الحزمة الجديدة من العقوبات على روسيا تشمل رتب عليا في الجيش وأفرادا ارتكبوا جرائم حرب”.