نور النبوي يسترجع ذكريات "راجعين يا هوى" بمجموعة صور عبر إنستجرام

نشر الفنان نور النبوي مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر النبوي في الصور من كواليس تصوير مسلسل “راجعين يا هوى ” مما نال اعجاب متابعيه.

أجاب نور خالد النبوي عن سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول دوره “طارق أبو الهنا” في مسلسل "راجعين ياهوى" والذي وجهته له قائلة: ألم تقلق خاصة أنك تلقيت الدور قبله بثلاثة أيام فقط ويقال أنها واسطة؟ قائلاً: مالحقتش أفكر هي واسطة ولا لأ؟ .

وتابع في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: لكن أنا اللي أعرفه أن المخرج محمد سلامة هاتفني وقال لي إن هناك مسلسلا به 11 حلقة سيرسلها لي بعد اعتذار ممثل عنه على أن نلتقي بعد القراءة وبالفعل قرأت وتوجهت له وأحببت شخصية طارق جداً ".

أكمل: "الدور كان متحضر وجاهز وقرأت السيناريو وحبيته جدًا وعشقته".