مسؤول أمريكي : انسحاب غالبية قوات الجيش الروسي من ماريوبول الأوكرانية

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، اليوم الأربعاء، إن غالبية القوات الروسية التي كانت داخل وحول مدينة ماريوبول انسحبت باتجاه الشمال.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه “كان هناك حوالي 10 كتائب تكتيكية أو ما يقرب من 10 آلاف جندي في المدينة”.

وأضاف أن هناك الآن حوالي 2000.

وقال المسؤول إن القوات تحركت شمالا ومن المرجح أن ينضموا إلى القتال في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وتعرضت ماريوبول لقصف روسي مكثف لما يقرب من شهرين، مما ترك السكان محاصرين مع القليل من الطعام والمياه والرعاية الطبية.

وقال المسؤول الأمريكي، إن “تقييمًا أمريكيًا خلص إلى أن التقدم الروسي لا يزال بطيئًا ومتفاوتًا وتعثر في بعض الحالات”.

وأضاف أن الضربات الروسية في غرب أوكرانيا كانت تستهدف البنية التحتية الحيوية، وخاصة الكهرباء وبعض خطوط السكك الحديدية.