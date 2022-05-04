بمرسوم من بوتين.. روسيا تغلظ ردها على عقوبات الغرب

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، يوم الأربعاء، ينص على إجراء مؤقت لتوزيع أرباح الشركات المحلية على تلك الشركات من “الدول غير الصديقة” التي تستحق هذه المدفوعات.

وتم نشر الوثيقة على البوابة الحكومية الرسمية للمعلومات القانونية.

وتنص الوثيقة على وجه الخصوص على أنه “إذا تم اتخاذ قرار بشأن توزيع الأرباح”، فسيتم الآن دفع هذه الأرباح لمن يسمون “الدائنين الأجانب” وفقًا للمرسوم الرئاسي الموقع في أوائل مارس.

ووفقًا للوثيقة، فإنه إذا قررت شركة روسية توزيع الأرباح، فسيحصل المقيمون من الدول غير الصديقة افتراضيًا على حصتهم في حساب بنكي خاص من النوع C، ولا يمكن سحب الأموال من هذا الحساب ولكن يمكن توجيهها فقط إلى مجموعة محدودة من الأغراض، مثل دفع الضرائب أو شراء مناطق خارج البلاد.

ومع ذلك، يجوز للبنك المركزي ووزارة المالية إصدار تصريح منفصل لتحويل الأموال إلى حساب عادي.

وفي أوائل مارس، وقع بوتين مرسوما يقضي بإجراء مؤقت للوفاء بالتزامات الدائنين الأجانب من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا.

وينطبق هذا على التزامات الديون “الاعتمادات والقروض والسندات” للمناطق والبلديات الروسية، وكذلك الأفراد والكيانات القانونية التي تسدد مدفوعات يبلغ مجموعها أكثر من 10 ملايين روبل شهريًا “150 ألف دولار”، أو ما يعادلها بالعملة الصعبة.

ويعني المرسوم أن للمقترض الروسي الذي عليه التزامات بالعملة الصعبة تجاه الدائنين الأجانب الحق في سدادها بالروبل.

كما ألزم الدائنين الأجانب أو حاملي الأوراق المالية الاسميين بفتح حسابات من النوع C للحصول على قروض في البنوك الروسية.

وللوفاء بالتزاماته المتعلقة بإصدار الأوراق المالية، يمكن للمقترض الروسي فتح مثل هذا الحساب لدى الوديع المركزي للأوراق المالية في روسيا، ويمكن للمقترض بعد ذلك تحويل الأموال بما يعادل الروبل بسعر صرف البنك المركزي في يوم السداد.