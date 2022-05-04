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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كينجز كوليدج: ارتفاعات قياسية في أسعار القمح والذرة عالميا

ارتفاع الأسعار
ارتفاع الأسعار

حذر نائب الرئيس التنفيذي لقسم الأعمال والاقتصاد في كينجز كوليدج، البروفيسور بريان برينبيرج، من أن أسعار المستهلكين المرتفعة منذ 40 عامًا ستستمر على الأرجح في الارتفاع. 

وحسب قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال برينبيرج، اليوم الأربعاء، إن “أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعات قياسية: الذرة وفول الصويا والقمح ومنتجات المدخلات الرئيسية الأخرى لا تزال عند مستويات قياسية. ولا يزال الوقود معلقًا عند مستوى مرتفع للغاية. هذان الأمران سيؤديان إلى التضخم”.

وأضاف برينبيرج  “لا أرى نهاية قريبة تلوح في الأفق لذلك”.

وحذر البروفيسور من أن انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بدافع زيادة المعدلات سيدخل الاقتصاد في حالة ركود.

وأشار برينبيرج إلى أن “التضخم مشكلة سيئة، والركود مشكلة سيئة أيضًا. الإدارة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي وضعوا أنفسهم في زاوية حيث يواجه أحدهما أو الآخر في الوقت الحالي”.

وأشار برينبيرج كذلك إلى أن التباطؤ في الاقتصاد يعني أموال أقل في جيوب الأمريكيين.

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وقال: “الشركات توقفت عن الاستثمار، لقد توقفوا عن التوظيف، مما يعني أنك تتحدث الآن عن مشكلة في الوظائف. كانت الوظائف قصة إخبارية جيدة إلى حد ما في هذا الاقتصاد، ويمكن أن تنعكس مع الركود. وهذا يعني أن الأجور تبدأ في الانخفاض أيضًا”.

وحتى لو أدى رفع سعر الفائدة الأول من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض معدل التضخم الحالي بشكل طفيف، أوضح برينبيرج أنه “لا ينبغي للمستهلكين توقع أسعار منخفضة في مضخة الغاز أو المتاجر”.

وأشار إلى أن “التضخم بدأ في الظهور بشكل كبير في أبريل الماضي. والآن لديك تضخم فوق مستوى التضخم. حتى لو انخفض هذا المعدل قليلاً، فهو مبني على التضخم السابق، مما يعني أن الناس ما زالوا يشعرون بارتفاع كبير في الأسعار”.

ويعتقد برينبرج أن إدارة بايدن تحاول إيجاد “أي موضوع آخر للحديث عنه”، لكن التضخم في أذهان كل أمريكي.

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