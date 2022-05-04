ريال مدريد يتأهل لنهائي دوري الأبطال بريمونتادا تاريخية أمام مانشستر سيتي

ستلتقيهم يا صلاح..

ضرب فريق ريال مدريد الإسباني موعدًا مع ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب نصف النهائي.

كان الفرنسي كريم بنزيما قريبًا من افتتاح التسجيل لـ ريال مدريد في الدقيقة الرابعة بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كارفاخال، لكن تسديدته علت العارضة.

وفي الدقيقة 20، أرسل كيفن دي بروين تمريرة رائعة لـ برناندو سيلفا ليطلق تسديدة قوية نجح كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لها بشكل رائع.

وفي الدقيقة 27، سدد توني كروس ركلة حرة مباشرة لمسها رياض محرز ليبعدها عن مرمى مانشستر سيتي.

وسدد فيل فودين تسديدة مباغتة من خارج منطقة جزاء ريال مدريد في الدقيقة 40، تصدى لها كورتوا ببراعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، بدأ ريال مدريد بشكل ضاغط، حتى أنه كان قريبًا من التسجيل في أولى الثواني عن طريق فينسيوس جونيور الذي أُرسلت له كرة عرضية رائعة من فالفيردي، لكنه سدد الكرة خارج الشباك.

وتمكن الجزائري رياض محرز من تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 72 بتسديدة يسارية رائعة من متابعة لتمريرة زميله برناندو سيلفا.

وتمكن البرازيلي رودريجو من تسجيل هدف التعادل لـ ريال مدريد في الدقيقة 90، من متابعة للتمريرة الرائعة من كريم بنزيما من الجهة اليسرى.

وعاد رودريجو ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 92، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها داني كارفاخال، لينهي اللقاء بانتصار فريقه في الوقت الأصلي، وذاهبًا للمباراة للأشواط الإضافية، بعد التعادل في موقعتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-5.

وفي الشوط الإضافي الأول، تحديدًا في الدقيقة 95، تحصل كريم بنزيما على ركلة جزاء بعد عركلته من روبين دياز، لينفذها بنفسه في الشباك معلنًا عن الهدف الثالث لـ ريال مدريد.

لاعبو مانشستر سيتي حاولوا تعديل النتيجة، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 105، عندما أرسل كانسيلو كرة عرضية بالمقاس على رأس فودين، ليتصدى كورتوا لتسديدته، قبل أن تصل لـ فيرناندينيو والذي وضع الكرة خارج الشباك.

النتيجة استمرت على حالها حتى النهاية، ليحسم ريال مدريد موقعة البرنابيو لصالحه في سيناريو تاريخي، وضعهم في مواجهة ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو، وهي المواجهة التي تمناها محمد صلاح في تصريحاته أمس عقب مواجهة فياريال.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: جواو كانسيلو - إيمريك لابورت - روبين دياز - كايل والكر

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - بيرناندو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جابرييل خيسوس

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز - إيدير ميليتاو - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينيسوس جونيور - كريم بنزيما

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.