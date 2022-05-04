نشرة أخبار البرلمان.. ملخص توضيحي لأعمال مجلس النواب الأسبوع القادم.. و40 طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن إنارة الطرق

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:
6 سنوات طوال خدمتها.. قانون جديد يمنح المرأة العاملة إجازة سنتين |تفاصيل
ممثل الأغلبية يشارك في احتفالية الساحة الرضوانية بالأقصر لتكريم حفظة القرآن
مناقشة توفير فرص عمل .. ننشر جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل
البرلمان يوجه 40 طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بسبب عدم رصف وإنارة الطرق
مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول على طاولة النواب.. الأحد
طلقة طائشة أثناء حفل الزفاف.. تعرف على عقوبة قاتل طالب دار السلام بالخطأ
برلماني : الجمهورية الجديدة نجحت في توصيل الغاز لـ7 ملايين وحدة سكنية