مهندسة مصرية تفوز بجائزة لوريال يونسكو لدورها في معالجة المياه.. فيديو

فازت المهندسة المصرية والأخصائية في مجال البيئة، سارة عبد القادر، بجائزة برنامج "لوريال-يونسكو للمرأة في العلوم 2021 للمواهب الشابة"، وذلك لبحثها في معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في الري.

وقالت عبد القادر في مقابلها أجرتها معها شبكة أخبار الأمم المتحدة، والمنشورة على الموقع الرسمي للمنظمة إن "أهمية البحث يكمن في أنه في مصر يتم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري بشكل روتيني، ولكن على نطاق ضيق يبلغ حوالي 4 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي"، مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة طموحة تهدف إلى الوصول إلى 8 مليارات متر مكعب.

سارة عبد القادر

وأضافت أن "مشكلة الصرف الزراعي أنه في بعض الأماكن- وخاصة المناطق النائية في الريف المصري والتي لا يتوفر بها نظام صرف صحي جيد ولا توجد بها محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي- تكون مياه الصرف الزراعي ملوثة بمياه الصرف الصحي. وفي هذه الحالة تكون مياه الصرف الزراعي بحاجة إلى معالجة أكثر تقدما لكي نتمكن من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي".

وتابعت عبد القادر أن "فكرة البحث تقوم على تصنيع أو تصميم وحدة معالجة مكونة من مواد قليلة التكلفة ومن المخلفات الزراعية الصلبة. يمكن وضع هذه الوحدة في المصرف بحيث يتمكن العامل أو المزارع من أخذ المياه منها مباشرة بعد معالجتها. ويفترض أن تكون هذه الوحدة قابلة للحركة، بحيث تتمكن الوحدة الواحدة من خدمة عدد من الأراضي الزراعية من خلال جدول زمني مناسب".

وأشارت المهندسة المصرية إلى أن فريقها يقوم الآن "بإعداد خريطة للمصارف في مصر لمعرفة نسبة التلوث في كل مصرف حتى نتمكن من تجميع المصارف الموجودة لمعرفة أكثرها تلوثا".