ارتباط مثير وانفصال كلاسيكي.. 3 مشاهد لا تنسى في قصة "أبو هشيمة وياسمين صبري"

رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة، والفنانة ياسمين صبري.. انفصال كلاسيكي هادئ يعبر بشكل واقعي عن زواج دام قرابة عامين، كان الهدوء والسرية السمة الغالبة على تفاصيله، خاصة مع اهتمام كل طرف منهما بحياته العملية بشكل لم يدع للكثيرين فرصًا للتدخل في الشؤون الخاصة للزوجين.

انفصال أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

احتلت أنباء انفصال ياسمين صبري عن أحمد أبو هشيمة واجهة مواقع الأخبار والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، خاصة بعدما تأكدت الأنباء بأن الانفصال وقع منذ فترة في هدوء تام وبدون أي خلافات.

ولاحظ متابعو الثنائي أن أبو هشيمة وياسمين صبري حذفا صورهما مع بعضهما على انستجرام، فضلا عن قيام كل منهما بإلغاء متابعة الآخر، في إشارة إلى وقوع الانفصال رسميًا.

3 مشاهد في قصة أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

ومرت حكاية أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال الشاب الذي استطاع أن يجد لنفسه مساحة من النجومية والشعبية والتوهج على منصات السوشيال ميديا، مع الفنانة الجميلة ياسمين صبري صاحبة الطلة المبهرة والحضور الطاغي، بمراحل من الإثارة والجدل والتساؤلات والاستفهمامات التي تراءت فيما بعد للجميع وكشفت عن قصة حب وعلاقة زواج استمرت لعامين.

النظارة تكشف العلاقة

في البداية عُرفت العلاقة بين أبو هشيمة وياسمين صبري بمحض الصدفة من خلال صورة لياسمين صبري نشرتها بتاريخ 8 مارس 2020 ترتدي خلالها نظارة شمسية، حيث ظهر في انعكاس النظارة صورة لشخص أشارت التكهنات بأنه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

الصورة اثارت جدلًا وتساؤلات كثيرة عن وجود علاقة بين الثنائي، وهل قصدت ياسمين صبري تمرير الصورة لتبعث رسالة ما لجمهورها بوجود علاقة حب تجمعها بأبو هشيمة أم أن الأمر كان بمحض الصدفة.

لم يلبث أبو هشيمة كثيرًا حتى قطع القيل والقال بإعلان ارتباطه بالفنانة ياسمين صبري رسميًا، حيث تزوجا بعد خطبة استمرت شهرين فقط.

"التايجر" يجلب الحظ

كان هذا التعليق هو التريند المصاحب لصورة خطوبة الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة عندما ظهرت ياسمين صبري في صور الخطوبة بفستان تايجر.

الصورة كانت لها مفعول السحر لدى متابعي ومحبي الفنانة اللاتي اعتمدن التايجر موضة لهذا العام وبدأنّ يربطن ارتدائه بجلب الحظ السعيد.

وفي إحدى المرات نشر أبو هشيمة صورة تجمعه بـ ياسمين صبري وهي ترتدي فستان تايجر وعلق عليها من خلال موقع انستجرام: "زوجتي الجميلة".

بيضحكني

بإجابة مقتضبة بكلمة واحدة، على سؤال عن سبب حبها واختيارها لأحمد أبو هشيمة، قال ياسمين صبري: "بيضحكني".

وكانت إجابة ياسمين صبري العفوية والسريعة سببًا في نجاح حلقتها في برنامج رامز مجنون رسمي، واحتلت في حينها التريند لأيام متتالية.

وفي تصريحات لياسمين صبري تبعت البرنامج، تحدثت عن السؤال والإجابة، وقالت انها ذكرت كثيرًا عن أبو هشيمة لكن مونتاج البرنامج اختار هذه الكلمة بشكل عفوي.