عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ارتباط مثير وانفصال كلاسيكي.. 3 مشاهد لا تنسى في قصة "أبو هشيمة وياسمين صبري"

ياسمين صبري وأحمد
ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة، والفنانة ياسمين صبري.. انفصال كلاسيكي هادئ يعبر بشكل واقعي عن زواج دام قرابة عامين، كان الهدوء والسرية السمة الغالبة على تفاصيله، خاصة مع اهتمام كل طرف منهما بحياته العملية  بشكل لم يدع للكثيرين فرصًا للتدخل في الشؤون الخاصة للزوجين.

انفصال أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري 

احتلت أنباء انفصال ياسمين صبري عن أحمد أبو هشيمة واجهة مواقع الأخبار والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، خاصة بعدما تأكدت الأنباء بأن الانفصال وقع منذ فترة في هدوء تام وبدون أي خلافات.

ولاحظ متابعو الثنائي أن أبو هشيمة وياسمين صبري حذفا صورهما مع بعضهما على انستجرام، فضلا عن قيام كل منهما بإلغاء متابعة الآخر، في إشارة إلى وقوع الانفصال رسميًا.

3 مشاهد في قصة أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري 

ومرت حكاية أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال الشاب الذي استطاع أن يجد لنفسه مساحة من النجومية والشعبية والتوهج على منصات السوشيال ميديا، مع الفنانة الجميلة ياسمين صبري صاحبة الطلة المبهرة والحضور الطاغي، بمراحل من الإثارة والجدل والتساؤلات والاستفهمامات التي تراءت فيما بعد للجميع وكشفت عن قصة حب وعلاقة زواج استمرت لعامين.

النظارة تكشف العلاقة 

في البداية عُرفت العلاقة بين أبو هشيمة وياسمين صبري بمحض الصدفة من خلال صورة لياسمين صبري نشرتها بتاريخ 8 مارس 2020 ترتدي خلالها نظارة شمسية، حيث ظهر في انعكاس النظارة صورة لشخص أشارت التكهنات بأنه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

الصورة اثارت جدلًا وتساؤلات كثيرة عن وجود علاقة بين الثنائي، وهل قصدت ياسمين صبري تمرير الصورة لتبعث رسالة ما لجمهورها بوجود علاقة حب تجمعها بأبو هشيمة أم أن الأمر كان بمحض الصدفة.

لم يلبث أبو هشيمة كثيرًا حتى قطع القيل والقال بإعلان ارتباطه بالفنانة ياسمين صبري رسميًا، حيث تزوجا بعد خطبة استمرت شهرين فقط.

"التايجر" يجلب الحظ 

كان هذا التعليق هو التريند المصاحب لصورة خطوبة الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة عندما ظهرت ياسمين صبري في صور الخطوبة بفستان تايجر.

الصورة كانت لها مفعول السحر لدى متابعي ومحبي الفنانة اللاتي اعتمدن التايجر موضة لهذا العام وبدأنّ يربطن ارتدائه بجلب الحظ السعيد.

وفي إحدى المرات نشر أبو هشيمة صورة تجمعه بـ ياسمين صبري وهي ترتدي فستان تايجر وعلق عليها من خلال موقع انستجرام: "زوجتي الجميلة".

بيضحكني 

بإجابة مقتضبة بكلمة واحدة، على سؤال عن سبب حبها واختيارها لأحمد أبو هشيمة، قال ياسمين صبري: "بيضحكني".

وكانت إجابة ياسمين صبري العفوية والسريعة سببًا في نجاح حلقتها في برنامج رامز مجنون رسمي، واحتلت في حينها التريند لأيام متتالية.

وفي تصريحات لياسمين صبري تبعت البرنامج، تحدثت عن السؤال والإجابة، وقالت انها ذكرت كثيرًا عن أبو هشيمة لكن مونتاج البرنامج اختار هذه الكلمة بشكل عفوي.

 

احمد ابو هشيمة ياسمين صبري أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري انفصال أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري أبو هشيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أسعار الذهب اليوم الخميس 5-5-2022

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

واتساب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 5-5-2022

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 5-5-2022

التنمية المحلية: تركيب 406 آلاف قطعة موفرة لاستهلاك المياه فى دور العبادة

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 5 مايو 2022

لوسي لصدى البلد: وافقت على مسلسل انحراف بسبب روجينا

احذر فتح هذه الرسائل الثلاث على واتساب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدنيا دوارة.. ماجد المهندس يطرب جمهور جدة بحفلات العيد في السعودية

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر في الإمارات.. شاهد

تحديث محتمل جديد لواتس آب.. نقل مكان الحالات إلى صفحة الدردشات

قلدها الشباب وطلبة المدارس.. كيف تحولت تقليعة شعر محمد عبد الوهاب إلى موضة؟

فيديو

تفاصيل لأول مرة.. خالد الصاوي يكشف كيف تلقى خبر وفاة ابنه..فيديو جراف

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر في الإمارات.. شاهد

يخضع لعلاج طبيعي.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان توفيق عبدالحميد.. فيديوجراف

خالد النبوي يكشف كواليس شخصية أبو الهنا.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ