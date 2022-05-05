فقد الثقة أبرزها.. 4 حالات لـ فصل العامل بغير الطريق التأديبي| تفاصيل

لتوضيح علاقة الموظف بصاحب العمل ، إلى جانب التعريف بالحقوق والواجبات لكل منهما، جاء القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

حالات فصل العامل بغير الطريق التأديبي

حدد قانون الفصل بغير الطريق التأديبي 4 حالات يُفصل فيها العامل بغير الطريق التأديبي، حيث نص القانون على أنه :"لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في الاحوال الآتية.

1- إذا أخل بواجباته بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

2- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

3- اذا فقد الثقة والاعتبار.

4- اذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز اللجوء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية.

و تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، طعناً في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون".