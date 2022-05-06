المصري الديمقراطي يعقد مؤتمره العام لانتخاب رئيس الحزب وهيئته العليا.. اليوم

يعقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مؤتمره العام اليوم الجمعة الموافق 6 مايو الجاري، وذلك لانتخاب رئيس الحزب، والأعضاء المكملين للهيئة العليا، وكافة المواقع القيادية.

ويتنافس على رئاسة الحزب في هذه الانتخابات، فريد زهران، رئيس الحزب الحالي، على رأس قائمة "التقدم" ، و ينافسه د. حنا جريس، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، على رأس قائمة "التغيير"، ودكتورة نجلاء قطب، عضو الهيئة العليا للحزب، على رأس قائمة "الاستقلال".

من المقرر أن تجرى الانتخابات تحت إشراف المركز القومي لحقوق الانسان، وذلك في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشارع الجلاء.

وكان الحزب قد أجرى انتخاباته القاعدية تباعا في 19 أمانة جغرافية على مدار الشهور التسع الماضية.