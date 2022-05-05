عمرو فهمي: والدى سبب دخولي مجال الكاريكاتير ومصطفى أمين وصفنى بالعبقرية

قال عمرو فهمي رسام الكاريكاتير الكبير، إن والده السبب الرئيسى لدخوله مجال رسم الكاريكاتير فى مرحلة طفولته بالإعدادى والذى دعمه وسانده واقترح عليه فى البداية أن ينشر رسوماته بصفحة المواهب بالجرائد.

وأضاف "فهمي" خلال حواره ببرنامج "أخبار مصر"، تقديم الإعلامي أيمن عدلي ، أنه التحق بمدرسة المتفوقين فى طفولته وكانت أولى رسوماته التى قدمها كانت بعنوان " قارئة الفنجان " وتم نشرها فى جريدة الأهرام فى عام 1983 وتوالت بعدها أعماله الفنية ومنها رسوماته لتوفيق الحكيم ، عبده صالح الوحش ، مصطفى حسين .

وتابع انه فوجئ برد فعل مصطفى أمين فى أول مقابلة بينهما والذى عبر فيها الأخير عن تنبوئه المستقبلى بموهبته الفنية وقال له انه عبقرية رسام جديد يتمنى لها التوفيق.