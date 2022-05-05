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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير النقل السعودي يحقق في حالات الازدحام الخانقة بمطار جدة

مطار جدة
مطار جدة

وجه وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، صالح الجاسر، بالتحقيق في حالات الازدحام الخانقة التي يشهدها مطار الملك عبدالعزيز في جدة والذي أثار تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية وذكر فيه: "وجه  وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني؛ وعضوية عدد من الجهات؛ للوقوف على أسباب تأخر وعدم انتظام بعض رحلات المسافرين والمعتمرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال الأيام الماضية، والتحقيق فيما حدث، وتحديد المتسببين في ذلك ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، والمعالجات الفنية الكفيلة بالمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وضيوف الرحمن، والرفع بالنتائج والتوصيات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه".

وكانت قناة الإخبارية السعودية الحكومية قد نشرت مقطع فيديو يظهر أعدادا كبيرة من المسافرين تكدسوا أمام الصالة الشمالية للمطار وسط تعليقات مطالبة بمحاسبة المتسببين.

وأشار مراسل "الإخبارية" إلى أن سبب التكدس عائد إلى تأخر 10 رحلات عن موعدها بالإضافة إلى توافد أعداد كبيرة من المسافرين إلى الصالة الشمالية ما أسفر عن إلغاء بعض الرحلات من جانب المشغلين. 

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السعودية وزير النقل ضيوف الرحمن المعتمرين الهيئة العامة للطيران المدني رئيس الهيئة العامة للطيران المدني مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تكدس المعتمرين مطار جدة

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