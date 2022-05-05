‏أهلي 2008 يفوز على الصيد 8-3 في كرة الماء

حقق فريق كرة الماء بالنادي الأهلي مواليد 2008 الفوز على نظيره فريق الصيد بنتيجة 8-3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

أقيمت المباراة بحمام سباحة نادي" هليوبوليس " وقدم الفريق عرضًا قويًّا خلال المباراة، التي شارك بها كل من: محمد هيثم, وأحمد شريف في حراسة المرمى, ونور الدين عمرو, وسليم يسري, وياسين محمود أحمد, وياسين جمال سعيد, وحاتم حسين, وأحمد السيد مصطفى, ويوسف معتز, وأحمد طارق , وياسين عبد الناصر, وياسين أشرف, وأحمد هاني, ويحي تامر, وعلي محمد عبد السلام.

ويخوض الفريق مواجهتين غدًا ضمن منافسات البطولة, حيث يلتقي في الواحدة ظهرًا مع الجزيرة, فيما يواجه الزهور في التاسعة ونصف مساءً. ويدرب فريق أهلي 2008 لكرة الماء فيصل سامر ويعاونه علي شريف, فيما يضم الجهاز الإداري كلا من : سيف ممدوح مديرًا إداريًّا، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا للأداء، وأحمد أكرم إخصائي تأهيل.‏