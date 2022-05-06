بأسهل الخطوات.. طريقة عمل رنجة بالطحينة

رنجة بالطحينة من الأطباق التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، نظرا لمذاقها الشهي والمختلف عن غيرها من الأطباق الأخري، ولكن على الرغم من ذلك لا يعرف البعض كيفية عمل رنجة بالطحينة.

قدم الشيف محمد إبراهيم، عبر حسابه الرسمي على موقع الفيسبوك، طريقة عمل رنجة بالطحينة في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير رنجة بالطحينة

كيلو رنجة

حزمه بقدونس

بصلة حمراء

جزرة

كرات حزمة

كوب طحينة

ربع كوب زيت ذرة

ربع كوب عصير ليمون

م كبيرة خل

معلقة صغيرة كمون

معلقة صغيرة شطة

رشة كزبرة



طريقة تحضير رنجة بالطحينة



أول شئ اختيار الرنجة ويفضل اختيار “الطرية” ذات الحجم الكبير، ويفضل أن تكون المغلفة غير المكشوفة، ثم يسخن طاسة ونشوي الرنجة من الاتجاهين لمدة قليلة للغاية حتى لا تصبح حادقة وثم نقوم بتقشير جلد الرنجة والتخلص من السلسلة ومعظم الشوك الموجود بالرنجة.

تقطع الرنجة إلى مكعبات، ويضاف إليها عصير الليمون والخل والكمون والشطة ورشة الكزبرة، أما الطحينية تضاف خام، ثم يضاف إليها الزيت ويفضل زيت ذرة، ثم إضافة الخضرة والجزر المبشور والبصل هنا اختياري.. وبألف هنا وشفا.