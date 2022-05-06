عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان عمارات منتصر بفيصل يستغيثون من الكلاب الضالة

صدى البلد

أرسل القارئ محمد أشرف شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال محمد اشرف في شكواه: نعاني نحن سكان عمارات منتصر شارع الملك فيصل بالجيزة من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير  ما تتسبب في الرعب للأطفال والنساء بعد ان قام احد الكلاب بعقر طفل وشاب. 


واضاف: “نسكن في مجمع عمارات سكنية ومفيش لا محلات او ورش مزعجة، لكن الكلاب الضالة احتلت المكان وحاولنا مرارا وتكرارا التبليغ في الطب الوقائي بالعمرانية، لكنهم لا يستجيبوا”. 

وتابع ان الكلاب توحشت وتوغلت في المكان وكثييير من السكان يخشى من الخروج من البيت خاصة بالليل.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

بين الناس الكلاب الضالة المواطنين كلاب الطب الوقائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

في أحضانه .. جنا عمرو دياب تنشر رسائلها مع حبيبها الإنجليزي |شاهد

سقوط أب ونجله من الطابق العاشر ومصرع طفلته في حريق بمدينة نصر

رئيس كازاخستان يوجه توبيخاً لسفيره في القاهرة| تفاصيل

ترشيحاتنا

احذروا طقس الساعات المقبلة .. 10 مناطق سعودية تتعرض لأمطار غزيرة وسيول

مش عاوز أقلّب المواجع | طه إسماعيل : صالح سليم قيمة كبيرة

توغل كبير جديد لطائرات صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.. فيديو

ماجدة خير الله: هاكرز وراء شائعة خطوبة مي عز الدين وأبو هشيمة| خاص

محمد موسى : هو كل واحدة هتلبس التايجر أبو هشيمة هيتجوزها |فيديو

تعاون ثلاثي يجمع عمالقة التكنولوجيا في العالم.. هل ينهي صداع نسيان الباسورد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحبها رشدي أباظة وخطبها شيبوب .. تاريخ أول قبلة لـ ماجدة الصباحي

تسلسل زمني.. محمد فراج وبسنت شوقي من الخطوبة لعقد القران وحتى الزفاف

عمرو دياب يشعل ليل جدة بـ"هتدلع" في آخر حفلات عيد الفطر |صور

باريس وش الخير على ليفربول.. الريدز حقق أول انتصار على الملكي في عاصمة النور وفاز بالبطولة

فيديو

ماذا قال وزير الأوقاف عن فتح المساجد.. تفاصيل.. فيديو جراف

طلبت الدعاء قبل رحيلها.. الذكرى الثانية لوفاة الفنانة ماهي نور

شاهد.. الاستعدادات الأخيرة لحفل ماجد المهندس في السعودية| الليلة

هما مش متجوزين؟.. زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج على الطريقة اليونانية

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ