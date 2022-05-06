سكان عمارات منتصر بفيصل يستغيثون من الكلاب الضالة

أرسل القارئ محمد أشرف شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال محمد اشرف في شكواه: نعاني نحن سكان عمارات منتصر شارع الملك فيصل بالجيزة من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير ما تتسبب في الرعب للأطفال والنساء بعد ان قام احد الكلاب بعقر طفل وشاب.



واضاف: “نسكن في مجمع عمارات سكنية ومفيش لا محلات او ورش مزعجة، لكن الكلاب الضالة احتلت المكان وحاولنا مرارا وتكرارا التبليغ في الطب الوقائي بالعمرانية، لكنهم لا يستجيبوا”.

وتابع ان الكلاب توحشت وتوغلت في المكان وكثييير من السكان يخشى من الخروج من البيت خاصة بالليل.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

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