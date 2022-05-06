حزب التجمع : الهدف من الحوار الوطني بناء دولة ديمقراطية حديثة ..فيديو

رحب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أن الدولة تشهد جمهورية جديدة.

وقال رئيس حزب التجمع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، هناك أصوات تحاول إفشال الحوار الوطنى ولا يجب الالتفات إليها.

دولة ديمقراطية حديثة

وأكد رئيس حزب التجمع، أن الهدف من الحوار السياسي هو لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة.

وتابع سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع أننا نحتاج إلى برنامج عمل وطني على المدى المتوسط.