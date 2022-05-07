عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: صرف 6 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 520 شابا بسوهاج

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان ، إن مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج قامت بصرف 6 ملايين و23 ألفاً و 401 جنيه للعمالة غير المنتظمة في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية لـ 7222 عاملا منهم ، 60 منحة مولود ،  و 11 منحة زواج ، و ومنحتي وفاة عاملين ، و 13 منحة وفاة أحد الأقارب ، وعمل 4 عملية جراحية صغرى لـ 4 عمال بمبلغ 8000 جنيه ، وعمليتي جراحية كبرى بمبلغ 10 آلاف جنيه لعاملين آخرين .
وأضاف أنه تم صرف أيضا  منح علاج وكشف بإجمالي 83 ألفأً و 312 جنيها لـ 767 عاملا من المسجلين ، فضلاً عن بدء صرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك لـ 5705 عاملاً بإجمالى 5 ملايين و 705 ألف جنيه،  واستخراج 7814 وثيقة تأمين تكافلي بمبلغ 468 ألفاً و 840 جنيه ، وتسجيل 83 عامل جديد يعملون في 30 مشروع بمراكز المحافظة .


 وفي إطار خطة الوزارة  لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة ، فقد قامت مديرية القوى العاملة بسوهاج بتنفيذ 7 دورات تدريبية على مهن صيانة المحمول ، والتبريد والتكييف ، والمساحة ، والحاسب الآلي ، والفندقة الشاملة بمراكز تدريب سوهاج وطهطا والكوثر لـ 102 متدرب ومتدربة .
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى جاهدة لخفض معدلات البطالة بين الشباب في كافة محافظات الجمهورية ، مشيراً إلى  قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 520 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 7 "قادرون باختلاف" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 1589 راغب عمل منهم 17 قادرون باختلاف، فضلا عن توفير 29  فرصة عمل.
وأكد  الدكتور هشام أحمد أبو زيد  مدير المديرية  في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل  الماضي، أنه في إطار التوجيهات المستمرة لمديريات القوى العاملة بأهمية توفير مناخ عمل مناسب ، وتحسين علاقات العمل بين طرفي العملية الانتاجية مما يسهم في زيادة الإنتاج ، قد قامت المديرية بالتفتيش على 445 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية يعمل بها 1021 عامل ، وأسفر عن تحرير 13 محضر ، وإعادة التفتيش على 69 منشأة ، وعمل 2 ندوة توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، و 4 ندوات سموم بيضاء ، و 5 ندوات زيادة الإنتاج ، حضرها 281 عامل وعاملة ، و7 ندوات توعية في مجال المرأة والطفل والسكان حضرها 101 عامل .
وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 1216 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة ، وتلقى 21 شكوى، تم إحالة  12 منها للقضاء، و6 لجهات أخرى، وتبقى 3 شكاوى تحت البحث والدراسة .
أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 134 منشأة ، وإعادة التفتيش على 261 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 72 محضراً ، وغلق منشأة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 246 منشأة أخري ، فضلاً عن بحث 9 شكاوى ومنح 3 تراخيص ، وعقد 3 ندوات توعية  .
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 759 منشأة يعمل بها 44 ألفاً و 136 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى .
 

القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة سعفان سوهاج الرعاية الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصل إلى 50 درجة ..موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

إيهاب واصف: التحوط من التضخم وراء زيادة أسعار الذهب

حالة الطقس.. موجة حارة تضرب البلاد غدا وتستمر 72 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة: الانتهاء من استعدادات الانتخابات العمالية

ترشيحاتنا

امتحانات أبنائنا في الخارج|إشادات بسهولة العربي وكفاءة المنصة الإلكترونية في دول مختلفة 

باشاك شهير ضد جالاتا سراي| صدام مصري بين تريزيجيه ومصطفى محمد في الدورى التركي

مصدر : لن يتم تعديل أسعار وحدات سكن ودار مصر وجنة في الطرح الجديد

العراق..وباء جديد ينتشر فى البلاد وتسجيل 8 وفيات و40 إصابة خلال أيام

من 7 صباحا لـ 11 مساء.. بدء تطبيق المواعيد الصيفية لتشغيل المحال العامة

تأخير استخراج بطاقة الرقم القومي يعرضك للحبس 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

حب من أول نظرة.. قصة زواج المايسترو صالح سليم وإخفاء مرضه بالسرطان عن المقربين

فيديو

زوج يقتل زوجته ويدفنها في حظيرة بالغربية.. تفاصيل.. فيديو جراف

من هو عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو.. فيديو جراف

ماذا قال وزير الأوقاف عن فتح المساجد.. تفاصيل.. فيديو جراف

طلبت الدعاء قبل رحيلها.. الذكرى الثانية لوفاة الفنانة ماهي نور

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ