شاهد.. مواقع التخزين بالغربية تستقبل اليوم 4597 طناً من القمح المحلي

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكافة مواقع التخزين بالمحافظة والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2022 وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الدولة والتي تسعى لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي .

واضاف أن صوامع المحافظة، استقبلت اليوم ما يقرب من 4597,2 طن قمح من (البنك الزراعي ، شركة المطاحن والشركة المصرية القابضة ) وذلك بزيادة ملحوظة عن ما تم توريده في اليوم السابق ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده منذ بداية الموسم حتى اليوم إلى 13041طن تقريبا .

وأشار محافظ الغربية، إلى أن مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة تم تجهيزها لاستقبال 246 ألف طن من القمح في 22 موقع تخزيني طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية مع التعاون المشترك لكافة الجهات المعنية مما يضمن نجاح عملية التخزين لهذا العام ، وذلك يومياً من الساعة من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءاً مع تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين.

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