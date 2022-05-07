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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مبادرة عاجلة لبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة ملياري يورو لدعم لاجئ أوكرانيا

الازمة الاوكرانية
الازمة الاوكرانية

أطلقت البنوك والمؤسسات الترويجية الوطنية التابعة للاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي مبادرة الاستجابة السريعة لرعاية اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا بقيمة 2 مليار يورو من أجل توفير الإغاثة الفورية هذا العام وتعزيز الاندماج الإنساني والسريع للاجئين الأوكرانيين في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.


وأشار بنك الاستثمار الأوروبي - في بيان اليوم - إلى أنه أطلق المبادرة في العاصمة الفرنسية باريس، يوم أمس، بالتعاون مع الرابطة الأوروبية للبنوك الترويجية الوطنية العامة والمؤسسات المالية (ELTI)، كاستجابة سريعة لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المستضيفة للاجئين الأوكرانيين، حيث يساهم المشاركون في المبادرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في توفير المسكن اللازم للاجئين ودعم اندماجهم في المجتمعات المحلية، وكذلك تمويل احتياجات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.


وأوضح البيان، أن مبادرة الدعم الأوروبي توفر لأوكرانيا القروض والمنح وضمانات الاستثمار في رأس المال وتطوير هياكل التمويل المبتكرة للبنية التحتية العامة والخاصة والبلديات ودعم المشروعات الخاصة.. مضيفا أن المجموعة تدرس اتخاذ مزيد من التدابير لمساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.


ويشارك في المبادرة خمس مؤسسات مالية هي: بنك (Gospodarstwa Krajowego (BGK - البولندي، ومجموعة Groupe Caisse des Dépôts (CDC) - الفرنسية، وCassa Depositi e Prestiti (CDP) - الإيطالي، ومؤسسة Instituto de Crédito Oficial (ICO) - الأسبانية، ومؤسسة Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) - الألمانية.
وتتكون الرابطة الأوروبية (ELTI) من 31 عضوا من البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية وتهدف المؤسسات المشاركة بخبراتها وقدراتها المالية في دعم تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تعزز اندماج اللاجئين في أوروبا بشكل أفضل والمساهمة في تحقيق أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي.

 

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