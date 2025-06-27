دعاء المساء في الجمعة الأولى من السنة الهجرية 1447.. اغتنم فضله

دعاء وأذكار المساء في الجمعة الأولى من العام الهجري 1447 من أهم الأعمال التي يجب أن يداوم عليها المسلم في حياته، فالمحافظة على ذكر الله تعالى من فوائدها اطمئنان القلب وانشراح الصدر ويكون العبد حينها في معية الله ومما يدل على ذلك هو قول الله تعالى "الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ"، وفي السطور التالية نتعرف على دعاء وأذكار المساء مكتوبة بأكثر من صيغة في أول يوم جمعة من السنة الهجرية 2025.

دعاء الجمعة الأولى من العام الهجري 1447

دعاء الجمعة الأولى في السنة الهجرية 1447 من أهم ما يستعين به المؤمن في حياته لقضاء حوائجه وطلب ما يتمنى فالدعاء من أهم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه ونحن مأمورون بالدعء في كل وقت امتثالا لأمر الله تعالى "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم".

نسألك يا الله في أول جمعة من شهر الله المحرم، أن تكتب لنا الخير، وأن ترزقنا شفاعة رسول الله صلى عليه وسلم.

اللهم إننا في الجمعة الأولى من شهر الله المحرم، نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، وشفاءٍ لتعبنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقني الرزق الحلال الطيب المبارك، واجعلني في طريقك طاعتك يا أرحم الراحمين.. يا رب بك نستعيد بك من الشيطان الرجيم، الذي يضلنا عن سبيل العمل الصالح يا الله، وارزقنا بالرزق الحلال الطيب المبارك في هذه الأيام العظيمة.

يا رب في هذا اليوم العظيم المبارك، اكتب لنا رحمتك، وارزقنا كل الخير ببركات هذا اليوم العظيم المبارك.

اللهم في أول جمعة من شهر الله المحرم، نسألك أن تبارك لنا في أهلنا وأحبائنا، ورزقنا يا رب العالمين.

يا رب في أول جمعة من محرم، اكتب لنا المحبة والمغفرة، وارزقنا يالله كل الخير وابعد عنا كل شر.

نسألك يا الله أن تكتب لنا المحبة والمغفرة، وابعد عنا أي مكروه وسوء، يا رب بك آمنا، وعليك توكلنا، فارزقنا كل المحبة والخير، وابعد عننا كل شر، يا رب نسألك أن ترحمنا، وترحم أهلنا وذوينا، يا رب اجعلنا في طريق طاعتك، وابعدنا عن طريق المعصية، الذي يؤدي إلى طريق جهنم.

وقت أذكار المساء كاملة

تأتي أذكار المساء بعد صلاة العصر كاملة كأهم الوسائل التي تربط القلب بالله وتجدد الإيمان في النفوس وتزيد من الحسنات، ولكل ذكر يقوله العبد المؤمن أثره العميق في حياته خاصة أن الأذكار أحد أبرز أسباب زيادة الرزق ومنها ما يلي:

يجب على كل مسلم ترديد أذكار المساء وجعلها وردا يوميا يستقبل به الليل في حالة من الخشوع إلى الله، ويجب على مؤمن أن يرددها بعد صلاة العصر واغتنام فضلها ومن أفضل صيغ أذكار السماء مكتوبة ما يأتي :

أَمْسَيْـنا وَأَمْسى الملكُ لله وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُلكُ ولهُ الحَمْد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْأَلُكَ خَـيرَ ما في هـذهِ اللَّـيْلَةِ وَخَـيرَ ما بَعْـدَها، وَأَعوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذهِ اللَّيْلةِ وَشَرِّ ما بَعْدَها، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسوءِ الْكِـبَر، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَذابٍ في النّارِ وَعَذابٍ في القَبْر. (مرة واحدة).

اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت، أَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَعْت، أَبـوءُ لَكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنوبَ إِلاّ أَنْتَ. (مرة واحدة).من قالها موقنًا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنّة وكذلك حين يصبح.

رَضيـتُ بِاللهِ رَبَّـًا وَبِالإسْلامِ ديـنًا وَبِمُحَـمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّـًا. (3 مرات)،من قالها حين يصبح وحين يمسي كان حقًا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَمسيتُ أُشْـهِدُك، وَأُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـك، وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمـيعَ خَلْـقِك، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَريكَ لَـك، وَأَنَّ ُ مُحَمّـدًا عَبْـدُكَ وَرَسـولُـك. (4 مرات). من قالها أعتقه الله من النار.

اللّهُـمَّ ما أَمسى بي مِـنْ نِعْـمَةٍ أَو بِأَحَـدٍ مِـنْ خَلْـقِك، فَمِـنْكَ وَحْـدَكَ لا شريكَ لَـك، فَلَـكَ الْحَمْـدُ وَلَـكَ الشُّكْـر. (مرة واحدة)،من قالها حين يمسي أدّى شكر يومه.

حَسبِـيَ اللّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ عَلَـيهِ تَوَكَّـلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظـيم. (7 مرات)،من قالها كفاه الله ما أهمّه من أمر الدنيا والآخرة.

بِسـمِ اللهِ الذي لا يَضُـرُّ مَعَ إسمِـهِ شَيءٌ في الأرْضِ وَلا في السّمـاءِ وَهـوَ السّمـيعُ العَلـيم. (3 مرات)،لم يضرّه من الله شيء.

أفضل وقت لـ قراءة أذكار المساء

هناك اختلاف بين الفقهاء حول تحديد وقت أذكار المساء وكذلك وقت أذكار الصباح، ولكن ما اتفق عليه جمهور العلماء أن ترديد الأذكار أمر مستحب لكل مسلم ويجب أن يجعل من يومه وردا يخصصه في ذكر الله.

من جانبها، يبّنت دار الإفتاء المصرية، وقت أذكار المساء بأن من العلماء من يرى أن وقت أذكار المساء يبدأ من وقت العصر وينتهي بغروب الشمس، ومنهم من يرى أن وقت أذكار المساء يمتد إلى ثلث الليل، وذهب بعضهم إلى أن بداية أذكار المساء تكون بعد الغروب.

أذكار المساء كاملة

تأتي أذكار المساء بعد صلاة العصر كاملة كأهم الوسائل التي تربط القلب بالله وتجدد الإيمان في النفوس وتزيد من الحسنات، ولكل ذكر يقوله العبد المؤمن أثره العميق في حياته خاصة أن الأذكار أحد أبرز أسباب زيادة الرزق ومنها ما يلي:

يجب على كل مسلم ترديد أذكار المساء وجعلها وردا يوميا يستقبل به الليل في حالة من الخشوع إلى الله، ويجب على مؤمن أن يرددها بعد صلاة العصر واغتنام فضلها ومن أفضل صيغ أذكار السماء مكتوبة ما يأتي :