بعد شكاوى المواطنين.. تحرير 12 محضرا لمخابز تلا في المنوفية

شن مركز ومدينة تلا في محافظة المنوفية حملة على المحلات العامة والأسواق والمخابز وذلك عقب شكاوى متكررة من عدد من المخابز بقرى بمم وطلبات المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر التموينية والتى بلغت إجمالى عدد 6 محاضر نقص وزن عدد 2 محضر عدم وجود ميزان بالمخبز و 2 محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن و 2 محضر عدم نظافة المخبز وأدوات العجين.

وأكد بسيونى عيد رئيس مركز ومدينة تلا، بالاستمرارية على متابعة الأسواق والمحلات والمخابز على مدار اليوم وإجراءات صارمة للمخابز والتجار الذين تتواجد عندهم عددا من بطاقات المواطنين.

