هدية الرئيس.. الصحة: عيادات الكشف وعلاج سرطان الثدي تعمل يوميا

قالت وزارة الصحة والسكان، أن الكشف والعلاج المبكر لسرطان الثدي يضمن نسبة شفاء أعلى، مضيفة إنه يجب استشارة الطبيب فورًا وذلك إذا تم ملاحظة أي تغير في شكل الثدي.



وشددت الوزارة، علي ضرورة زيارة أقرب وحدة صحية للكشف والمتابعة والعلاج بالمجان وبأحدث البروتوكولات العالمية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.



وأوضحت الوزارة، مواعيد الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة يوميًا ماعدا الجمعة، من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ مساءً، ويمكن معرفة مكان أقرب وحدة عن طريق موقع www.100millionseha.eg أو الاتصال بالخط الساخن 15335.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:



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