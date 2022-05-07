الزمالك يخوض التدريب الختامي عصر الإثنين استعدادا لمواجهة إنبي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته بعد غدا الاثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الختامي في الرابعة عصر الإثنين ، وعقب المران سينتظم الزمالك في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبه من ستاد القاهرة.

واجتمع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالثنائي أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد ، على هامش تدريب اليوم الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء الاجتماع بين المدير الفني وثنائي الجهاز المعاون من أجل التشاور في بعض الأمور الفنية استعدادا للمباراة المقبلة أمام الفريق البترولي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، استعدادا لمباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي‏