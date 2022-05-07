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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية: الإرهاب لن يزيدنا إلا إصرارًا على استكمال مسيرة البناء والتنمية

وزير المالية
وزير المالية

نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، شهداء الوطن من أبطال القوات  المسلحة، الذين استشهدوا خلال إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، معربًا عن خالص عزائه ومواساته 
لأسر شهدائنا الأبطال البواسل، ولقواتنا المسلحة، وللشعب المصري، داعيًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، ويلهمنا جميعًا وأهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل للمصابين.

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أكد الوزير، أن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد المصريين إلا إصرارًا على استكمال مسيرتهم فى البناء والتنمية، معلنين اصطفافهم الوطني خلف قيادتهم السياسية الحكيمة، وأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل، في الحرب ضد هذا الإرهاب اللعين؛ لاجتثاثه من جذوره، والحفاظ على أمن الوطن والمواطن. 
أضاف الوزير، أن الإرادة المصرية الصلبة ستتحطم على صخرتها كل مؤمرات الخراب والدمار التى يدبرها قوى الشر، وأن هذا الإرهاب إلى زوال، وستبقى مصر شامخة بقيادتها الحكيمة وشعبها الأبي وأبطال جيشها وشرطتها البواسل، مثمنًا جهود القوات المسلحة والشرطة فى القضاء على البؤر الإرهابية خلال السنوات الماضية.

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