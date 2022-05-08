محافظ المنيا ينعى شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة

نعى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة المصرية، الذين استشهدوا اليوم خلال إحباط هجوم إرهابي على إحدى نقاط رفع المياه بمنطقة غرب سيناء .

قال المحافظ، إن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية، بكل قوة وإرادة وعزيمة، لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ماضية بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر .

ويتقدم محافظ المنيا ، بخالص التعازي للقوات المسلحة ولأسر الشهداء وجموع الشعب المصري ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه، مؤكدا أن تضحيات أبطال القوات المسلحة ستظل خالدة على مر الزمان لأنهم سطروا بدمائهم الذكية أروع مثال للتضحية والدفاع عن أمن واستقرار مصرنا الغالية.

