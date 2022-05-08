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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس لص سرق حقيبة أموال في الجمالية

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على حقيبة بداخلها مبلغ مالي بالجمالية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط شخص لقيامه بالاستيلاء على حقيبة بداخلها مبلغ مالي.

تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) بأنه حال استقلاله سيارة أجرة وبحوزته حقيبة بداخلها مبلغ مالي قام بالترجل من السيارة بدائرة القسم ، تاركاً الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي سهواً.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد السيارة والتوصل لقائدها.

وبمناقشته قرر بقيام أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" بالترجل من السيارة عقب نزول المُبلغ وبحوزته الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي مدعياً اللحاق بالمجنى عليه وتسليمه الحقيبة.

بتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط المتهم وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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