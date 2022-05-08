الصحف الإماراتية: أبوظبي تتضامن مع مصر بعد الهجوم الإرهابي.. عاصفة ليلية في السعودية تشعل الحرائق.. دا سيلفا يترشح لرئاسة البرازيل بعد 12 عاماً من ترك المنصب

نشرت الصحف الإماراتية اليوم الإماراتية اليوم الأحد، عدداً من أهم الأخبار على كل من الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث ألقت الضوء على الهجوم الإرهابي الغادر غربي سيناء.

الإمارات تدين بشدة هجوم شرق قناة السويس وتتضامن مع مصر ضد الإرهاب

وحسب "الإمارات اليوم"، أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه في منطقة شرق قناة السويس، في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ــ في بيان لها ــ أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وجددت الوزارة موقفها الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والقضاء على هذه الآفة.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

إجراءات ميسرة للإقامة في الإمارات وممارسة العمل عن بعد‎‎

وحسب "الإمارات اليوم"، أفادت حكومة الإمارات الرقمية، أن دولة الإمارات استحدثت، أخيرا تصريح إقامة العمل الافتراضي الأول من نوعه في المنطقة والذي يمكن الأجنبي من دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.

وبينت أن هذا التوجه سيسهم في استقطاب العقول وأصحاب المواهب وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بُعد لتحقيق ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى.

ونوهت بأن إصدار تصريح الإقامة الجديدة يشكل خطوة نوعية لدعم مستقبل الأعمال وتسهيل ممارستها وتعزيز تنافسيتها وخصوصاً للفئات العاملة عن بُعد، حيث تتيح الفرصة لشريحة كبيرة من أصحاب المهارات ورواد الأعمال للانتقال إلى الإمارات، وتجربة مستوى متقدم من الحياة المهنية والشخصية في بيئة تقدّر المواهب وأصحاب أفكار الأعمال المبتكرة.

وأشارت إلى أنه بفضل برنامج العمل الافتراضي الذي أطلقته دبي، يمكنك الانتقال من دولتك في الخارج، والإقامة للعيش في دبي، مع الاستمرار في القيام بمهام عملك "عن بعد" مع الشركات التي تعمل لديها وتقع مقارها خارج دولة الإمارات.

رمضان قديروف: جنودنا سيطروا على مدينة بوباسنا الأوكرانية

وحسب "البيان"، قال رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية اليوم الأحد إن جنوده سيطروا على معظم مدينة بوباسنا بشرق أوكرانيا، في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن معركة للسيطرة على البلدة الواقعة في البلاد مستمرة.

وفي منتصف أبريل، شنت القوات الروسية هجوما جديدا على امتداد الجانب الشرقي لأوكرانيا والذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الهجمات والقصف المكثف حول بوباسنا في منطقة لوجانسك.

وكتب قديروف، الذي وصف نفسه في كثير من الأحيان بأنه "جندي مشاة" يأتمر بأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منشور على تطبيق المراسلة تيليجرام "مقاتلو القوات الخاصة الشيشانية... سيطروا على معظم بوباسنا.. تم تطهير الشوارع الرئيسية والأحياء المركزية بالمدينة بالكامل".

السعودية.. "عاصفة الليل" أشعلت الحرائق وحطمت أعمدة الكهرباء

وحسب "البيان"، أشارت مصادر إعلامية سعودية إلى أن عاصفة قوية هبت على محافظة الأحساء في وقت متأخر من ليل أمس، تسببت في تحطم أعداد من أعمدة الكهرباء والإنارة.

ونقلت المصادر أن أشجارا كثيرة تضررت في حي الأمراء غرب مدينة المبرز، وحي الغسانية على امتداد شارع الظهران وفي مناطق مختلفة من الواحة، الأمر الذي تسبب في اشتعال حرائق على طرق زراعية، من دون خسائر في الأرواح، وفقا لصحيفة عكاظ.

وقال شهود عيان: "العاصفة اشتدت قوتها بعد منتصف الليل، وفي هذا التوقيت تشهد الشوارع قلة في الحركة، إذ إن أغلب السكان في منازلهم، الأمر الذي خفف من الأضرار البشرية حتما، كون أعمدة الكهرباء سقطت مباشرة وسط الشارع الذي يمتد من خلف دوار مكة باتجاه الشمال".

من جهتها، باشرت شركة الكهرباء السعودية عملها في المواقع المذكورة لإعادة التيار الكهربائي في أقرب وقت ممكن، وأشار مصدر مطلع، إلى أنه "تم تأمين سيارات توليد الكهرباء كبديل مؤقت".

حمدان بن زايد: الإمارات وجهة مفضلة للقوى الخيرة في العالم

وحسب "الخليج"، أكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي»، أن مبادرات الإمارات تعزز الجهود الإنسانية والتنموية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، في العالم.



وقال: إن الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، من أكبر الداعمين والمساندين للحركة الدولية، ومن المانحين الرئيسيين لمكوناتها.

وأضاف «أصبحت الدولة مركزاً إقليمياً للدعم والتموين والخدمات اللوجستية في الإغاثة الإنسانية الطارئة، ومقراً دائماً لكثير من المنظمات الإنسانية الدولية التي وجدت في الإمارات المكان الملائم لإدارة عملياتها الإغاثية في الأقاليم المجاورة، بفضل توجيهات ودعم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

لولا دا سيلفا يطلق حملته للانتخابات الرئاسية تحت شعار «إعادة بناء البرازيل»

وحسب "الخليج"، بدأ الزعيم اليساري البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، السبت، حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل، تحت شعار «إعادة بناء» البلاد بعد الإدارة «غير المسؤولة» للرئيس جايير بولسونارو.

وقال لولا (76 عاماً) أمام آلاف من أنصاره في ساو باولو: «نحن على استعداد للعمل ليس من أجل النصر فحسب، ولكن أيضاً لإعادة البناء والتغيير في البرازيل، وهو أمر سيكون أكثر صعوبة من الانتخابات نفسها».

وأضاف: «نريد توحيد الديمقراطيين من جميع الأصول والألوان السياسية والطبقات الاجتماعية والمعتقدات الدينية».

وتابع:«يجب أن نبني حركة تزداد اتساعاً من كل الأحزاب والمنظمات والأشخاص ذوي النوايا الحسنة» من أجل «هزيمة التهديد الشمولي والكراهية والعنف والتمييز» الذي يثقل كاهل البرازيل.

وبعد 12 عاماً على تركه السلطة بمعدل تأييد شعبي غير مسبوق (87%)، يترشح النقابي السابق لولاية ثالثة في غياب أي منافس له على قيادة اليسار.وهي سادس مرة يترشح فيها للانتخابات الرئاسية زعيم حزب «العمال» الذي يتمتع بقدرة صمود هائلة، وبثقل كبير في المشهد السياسي في البرازيل التي تولى رئاستها لولايتين من 2003 إلى 2010.