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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخبى الجودو وألعاب القوى بنتائج بطولتى كأس أوروبا والدوري الذهبي

صدى البلد

فى إطار متابعته لكافة البعثات الرياضية المشاركة فى مختلف المحافل، أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بنتائج البعثة المصرية لـ الجودو فى مشاركتها ببطولة كأس أوروبا المقامة بالبوسنة حيث حققت  البعثة فى اليوم الأول من المنافسات ميداليتين ذهبيتين أحرزهما اللاعب يسري سامي محمود وزن ٦٠ كجم، واللاعب محمد محمد عبدالموجود وزن ٦٦ كجم.

قدم وزير الرياضة التهنئة للاتحاد المصرى للجودو والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى واللاعبين على البداية المبشرة ببطولة كأس أوروبا، معرباً عن أمله فى إحراز مزيد من الميداليات فى مختلف منافسات البطولة.

وفى سياق متصل، أثنى الدكتور أشرف صبحى على نتائج لاعبى المنتخب الوطنى فى منافسات الدوري الذهبي لألعاب القوى المقامة بنيروبي عاصمة كينيا، مهنئاً كل من "إيهاب عبد الرحمن" بطل مصر في ألعاب القوى، على الميدالية الذهبية بعد تحقيقه مسافة ٨٣.٧٩ متر، واللاعبة "بسنت حميدة" بعد فوزها بالميدالية الفضية فى سباق ١٠٠ متر عدو.

أكد وزير الشباب والرياضة أن انجازات الرياضة المصرية تتوالى فى كبرى  المنافسات العربية والقارية والدولية على أيدى أبطال مصر الرياضيين الذين يقدمون أداءً مشرفاً يُكلل بالفوز بالمراكز الأولى فى  تلك البطولات، مبيناً أن الوزارة لا تألوا جهداً فى تقديم الرعاية لهؤلاء الأبطال، والدعم الكامل للاتحادات الرياضية لتنفيذ برامج إعداد اللاعبين وخططها التدريبية.

الجودو وزير الشباب والرياضة يسري سامي محمد محمد عبدالموجود أشرف صبحي

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