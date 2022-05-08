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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادثة تهز العراق.. أب يطلق النار على سيجارة في فم ابنه|فيديو

العراق
العراق

في مقطع فيديو يحبس الأنفاس، قام أب عراقي بتثبيت ابنه على بعد أمتار قليلة بسيجارة في فمه النار، ثم أطلق النار على السيجارة بسلاح كلاشينكوف طراز AK-47، وذلك من أجل إظهار مهاراته في الرماية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الخاص بالحادث، والذي أثار غضب المستخدمين في العراق وجميع أنحاء العالم.

في اللقطات الصادمة، يظهر الرجل وهو يطلب من ابنه وضع سيجارة في فمه، ثم يصوب بندقيته الكلاشينكوف نحو السيجارة، ويطلق الرجل النار.

خلال المقطع الصادم، يمكن رؤية الصبي واقفًا أمام الكاميرا وذقنه مرفوعًا ويمسك السيجارة في فمه.

ثم اتخذ الرجل العراقي وضعية الجلوس وأطلق النار على السيجارة في فم ابنه، ثم تفاخر بعد ذلك بدقته بعد إصابة السيجارة.

وقع الحادث في محافظة المثنى في جنوب العراق، وقد تلقة المرصد العراقي لحقوق الانسان بلاغًا بالحادث، فيما طالب المستخدمون بضرورة معاقبة الأب المتهور.

وكتب المرصد على تويتر: "قناص في العراق يضع حياة طفل على المحك.. يخاطر بحياة طفل ليثبت جدارته".

 

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