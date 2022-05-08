عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التنمية المحلية: تنفيذ 109 آلاف وصلة صرف صحي تخدم 600 ألف أسرة في 120 قرية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية استمرار الوزارة فى تنفيذ مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجاً  للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى المنفذة بالقرى والمراكز.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الأكثر احتياجاً في القرى وتحقيق نقلة نوعية في جودة حياة المواطن المصري تنفيذاً للإستراتيجية  الوطنية لحقوق الانسان بما يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تنفيذ حوالي 109 آلاف وصلة منزلية للصرف الصحي في 120 قرية ب 22 محافظة بتكلفة 400 مليون جنيه وذلك من موازنة الوزارة بنسبة تنفيذ 85% من المستهدف تنفيذه فى المرحلة الحالية  للمشروع بعدد 120 ألف وصلة منزلية ، مشيراً إلي أن هذه الوصلات تخدم ما يقرب من 600 ألف أسرة فى محافظات الأقصر و قنا و سوهاج و أسيوط و المنيا و بنى سويف و القليوبية والمنوفية و الفيوم و الجيزة و دمياط و البحيرة و كفر الشيخ و الشرقية و الاسماعيلية و بورسعيد والسويس و دمياط و الجيزة وسيناء إضافة إلى المناطق الغير مخططة فى محافظتى القاهرة والاسكندرية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن تنفيذ هذه الوصلات يأتى فى إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والذى تتولى الشركة بمقتضاه تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين بالتقسيط ، وبما لا يزيد عن 40 جنيها كقسط شهرى لكل مشترك ، لافتاً إلي أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزى تستخدم متحصلاته كصندوق (دوار ) فى تنفيذ وصلات الصرف الصحى للأسر الأولى بالرعاية فى القرى والمراكز.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظات الصعيد حظيت على أعلى نسبة تنفيذ لوصلات الصرف الصحى المنزلية والتى بلغت أكثر من 57 ألف وصلة بنسبة تتجاوز  62 % من إجمالى عدد الوصلات المنفذة ، وكان النصيب الاكبر فى نسبة تنفيذ الوصلات فى محافظات المنيا وسوهاج واسيوط ، حيث تم تنفيذ أكثر  15,6 ألف وصلة منزلية فى محافظة المنيا بتكلفة 60 مليون جنيه استفاد منها أكثر من  60 ألف أسرة ، ونفذت محافظة أسيوط أكثر من 12 ألف وصلة بتكلفة تصل  إلى 55 مليون جنيه وبلغ عدد المستفيدين  50 ألف أسرة ، أما محافظة سوهاج فقد تم تنفيذ 10 آلاف وصلة منزلية بتكلفة 59 مليون جنية استفاد منها  40 ألف أسرة .

وقال اللواء محمود شعراوى ان أعلى نسبة  تنفيذ للوصلات المنزلية للصرف الصحى  فى محافظات القاهرة الكبرى كانت فى محافظتى الجيزة و القليوبية ، حيث تم تنفيذ  14 ألف وصلة منزلية فى محافظة الجيزة  بتكلفة 36 مليون جنيه ،  و 10 آلاف  وصلة منزلية فى القليوبية بتكلفة  39 مليون جنيه لتستهدف الوصلات المنزلية 100 ألف أسرة فى المحافظتين ، موضحاً أنه تم تنفيذ أكثر من 50 ألف وصلة منزلية فى محافظات الوجه البحرى بتكلفة 68 مليون جنية ، و استفاد منها 108 آلاف أسرة ، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من الوصلات المنزلية فى محافظات مدن القناة 20 ألف أسرة ، حيث تم تنفيذ 8119 وصلة منزلية بتكلفة بلغت 24,6 مليون جنيه.

و أضاف اللواء شعراوى أن الوزارة مستمرة فى جهودها لتحسين الأوضاع المعيشية  للأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات الـرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بما يعزز توفير حياة كريمة لجميع أبناء الشعب المصري في جميع محافظات الجمهورية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتلبية تطلعاتهم نحو غدٍ ومستقبل واعد وأفضل لهم ولابنائهم.

الجمهورية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية التنمية تمكين الأسر الأكثر احتياجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد طلاقه من ياسمين صبري.شاهد| أحدث ظهور لـ أم أولاد أبو هشيمة

استشهاد ضابط و10 جنود.. المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء

بعد ظهور أول حالة.. كل ما تريد معرفته عن جدري القرود

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم السبت 7 مايو

ترشيحاتنا

قرار صحيح.. تعليق ميدو على تكليف حازم وبركات باختيار المدير الفني للجبلاية

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

فتح المقامات والأضرحة .. شيوخ الطرق الصوفية يزورون الإمام الحسين |صور

تنفيذ 2736 وحدة سكنية لمحدودي الدخل بأخميم و 1008 وحدة بسوهاج الجديدة

قبل لقائه الأهلي بالنيجر.. تاريخ مشاركات الزمالك في السوبر الإفريقي لكرة اليد

ظهور نتيجة القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية بمحافظة القاهرة عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادثة تهز العراق.. أب يطلق النار على سيجارة في فم ابنه|فيديو

فيروس خطير.. السبب الحقيقي وراء وفاة أول مريض يزرع قلب خنزير

الأحمر خالف التوقعات.. صحف الجزائر تؤكد تأهل الأهلي للنهائي وبيرسي تاو يتصدر تويتر

أول إصابة بـ جدري القرود في إنجلترا.. أهم أعراض المرض

فيديو

عايزين يتصوروا معاهم .. القبض على صبية حاولوا التحرش بسائحتين في الأهرامات

خدمت بالحرب العالمية الثانية.. ممرضة أمريكية تحتفل بعيد ميلادها الـ100 قفزا من طائرة

انتحل صفة شرطي.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتداء ضابط على مواطن

تقليد للغرب.. زفاف محمد فراج وبسنت شوقي في مرمى سهام النقد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ