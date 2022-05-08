مخدرات بـ850 ألف جنيه.. ضبط 5 عناصر إجرامية للاتجار في الشابو بسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الآيس "الشابو" وترويجه على عملائهم.

فعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن سوهاج، تم استهدافهم وأمكن ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" من سوهاج حال إستقلالهما سيارة وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس "الشابو" وطبنجة صوت وميزان حساس وسلاح أبيض "مطواة" وهاتفى محمول ومبلغ مالى.

كما تم ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" من سوهاج حال تواجدهما بمسكن أحدهما وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس "الشابو" وميزان حساس وسلاح أبيض "مطواة" وهاتفى محمول ومبلغ مالى.

وتم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" من سوهاج حال تواجده بمسكنه وبحوزته كمية من مخدر الآيس "الشابو" وميزان حساس وسلاح أبيض وهاتفى محمول ومبلغ مالى.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 850٫000 جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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