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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الشبح.. جزيرة غامضة تستمر في الظهور والاختفاء وتثير جنون العلماء

جزيرة الشبح ساندي
جزيرة الشبح ساندي

أثارت صور لجزيرة غامضة على خرائط Google حيرة ودهشة الخبراء والمستخدمين بسبب ظهورها واختفائها المستمر.

جزيرة الشبح

ووفقًا لخرائط جوجل، تقع الجزيرة في جنوب المحيط الهادئ بين أستراليا وكاليدونيا، وتعرف باسم "جزيرة الشبح" بسبب ظهورها واختفائها الغامض على خرائط جوجل لأكثر من عقد من الزمان.

تم رصد المكان من خلال الخرائط والرسوم البيانية البحرية، لكن عندما توجه العلماء إلى المنطقة، لم يجدوا شيئًا سوى الأمواج الزرقاء ولا وجود لجزيرة هناك.

جدير بالذكر أن جوجل أزالت جزيرة "ساندي" من التطبيق في نوفمبر 2021، ولكن بعد ذلك بوقت قصير، ادعى بعض المشاهدين أنهم رصدوا شيئًا ما من عرض القمر الصناعي في قاع البحر.

وأصبح المكان معروفًا في جوجل earth والخرائط باسم "جزيرة وهمية"، والتي تعود إلى زمن المستكشف البريطاني الكابتن جيمس كوك.

وتم فضح الادعاءات بوجود جزيرة من هذا النوع في عام 2021 عندما لم يجد العلماء الأستراليون في R / V Southern Surveyor شيئًا في المنطقة سوى الماء.

وقالت ماريا سيتون، من جامعة سيدني لوكالة “فرانس برس”: "أردنا التحقق من ذلك لأن الخرائط الملاحية على متن السفينة أظهرت عمق المياه 1400 متر (4620 قدما) في تلك المنطقة - عميق جدا".

لكن حتى يومنا هذا، يشعر العلماء بالحيرة حيال مشاهدة العديد من مستخدمي خرائط Google لجزيرة ساندي.

تقول إحدى النظريات إن الجزيرة ربما تكون قد تم وضع علامة عليها في التطبيق لأنها ربما كانت بقايا بركان مغمور.

خرائط جوجل أحد أكثر التطبيقات استخدامًا في العالم، فهو يحدد مسار موقعك ووجهتك، ويظهر المسافات بين نقطتين، والوقت المقدر للوصول، وكذلك ظروف المرور السائدة على الطرق المختلفة لمدينة أو بلدة.

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91414569
Google جوجل جزيرة استراليا خرائط جوجل Google Earth جزيرة ساندي اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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