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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

قريطم: تطوير محطة الزهراء للخيول يعيد لمصر الريادة على مستوى العالم

النائب علاء حمدي
النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القوات المسلحة هي الدرع والسيف لهذا الوطن، وتفقد دماء رجالها من أجل الوطن وبناء الدولة، مشددا على ضرورة نشر الوعي السليم بين أبناء الوطن وكشف مخططات الجماعات الارهابية والتصدي لهم بكل قوة.

 

وقال فى كلمته خلال بالجلسة العامة للبرلمان اليوم لمناقشة مشروع قانون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية، أن مصر لها باع طويل فى تربية الخيول العربية الأصيلة وكانت الأعلى سعرا فى المنطقة العربية، مطالبا بأهمية تطوير محطة الزهراء لعودة مصر للريادة على مستوي العالم بحيث تكون الأفضل فى الوطن العربي. 

 

وأكد قريطم أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير محطة الزهراء واستثمار تراثها وتاريخها وخبراتها المتراكمة وتعزيز مكانتها كأفضل المزارع الدولية واستعادة دورها في تربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة، وبما يواكب الإتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة واستغلال البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها مصر حاليًا، مع تعزيز عناصر النجاح واستمراريته من خلال الشراكة بين الدولة والخبرات المتخصصة في هذا المجال. 

 

وأعلن تأييده لمشروع القانون المعروض لما له من أثر فى تعزيز مكانة مصر عالميًا في مجال تربية وإنتاج أنقى السلالات العربية الأصيلة من الخيول.

الجماعات الارهابية القوات المسلحة القيادة السياسية مشروع قانون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الجلسة العامة للبرلمان

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