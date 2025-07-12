مصرع زوجين في انقلاب ملاكي بصحراوي ملوي في المنيا

لقى شخص وزوجته مصرعهما ، إثر انقلاب سيارته على الطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوى جنوب المنيا، تم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغاً يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي إثر انفجار إطار السيارة، وانقلابها على الطريق الصحراوي.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع " ح .م" 38 سنة، وزوجته "صفاء .أ" ، وذلك أثناء عودتهما من القاهرة وفي طريقهما إلى محافظة سوهاج مسقط راسهما .

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي صرحت بدفن الجثتين.

