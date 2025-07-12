قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هي صلاة الشروق؟.. ركعتان تفتحان لك 7 أبواب من النعيم
30 سلعة بأسعار مخفضة من التموين لأصحاب بطاقات الدعم
مصرع زوجين في انقلاب ملاكي بصحراوي ملوي في المنيا
أذكار الاستيقاظ من النوم.. أفضل 3 أدعية من السنة النبوية
طرح حلقات مسلسل كتالوج الخميس.. يجمع بين الفكاهة والمشاعر
نمو الشعر والأظافر بسرعة علامة جيدة أم إنذار يستحق الانتباه؟.. استشارى يجيب
داعية إسلامي يعلّق على اعتذار مها الصغير.. وقبول الفنانة الدنماركية
نبيل محمود: نادي الزمالك يواجه حروبا وإشاعات غير مبررة
كيف يستجاب الدعاء بـ اسم الله الأعظم ؟.. 4 أسماء حددها العلماء
تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على تصريحات وائل القباني.. ماذا قال؟
فراخ محشية ومشوية بخلطة السماق والليمون.. وصفة بطعم لا يُقاوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أذكار الاستيقاظ من النوم.. أفضل 3 أدعية من السنة النبوية

أذكار الاستيقاظ من النوم
أذكار الاستيقاظ من النوم
أحمد سعيد

دعاء الاستيقاظ من النوم.. الدعاء عبادة عظيمة نلجأ بها للتقرب إلى الله فهي عبادة تدل على قوة صلة العبد بربه سواء في السراء أو الضراء، ولا شيء أفضل من ترديد دعاء الاستيقاظ من النوم لبداية يوم جديد وإظهار حسن التوكل على الله، وقد بينت لنا السنة النبوية المطهرة عددا من الأدعية التي يجب أن يحرص كل مسلم على ترديدها مع بداية استيقاظه من النوم، وفي السطور التالية نتعرف على أفضل 3 أذكار من السنة النبوية.

دعاء الاستيقاظ من النوم
 

خير ما يبدأ به الإنسان يومه هو دعاء الاستيقاظ من النوم وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من دعاء ولكن يمكن الاقتصار على الأدعية التي لا يوجد بها مشقة في حفظها تيسيرا على القراء، وما يمكن قوله من أدعية نبوية عند الاستيقاظ هو: 

  1. الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
  2. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ للَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، رَبِّ اغْفرْ لِي.
  3. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَأَذِنَ لي بِذِكْرِهِ

دعاء الاستيقاظ من النوم للرزق والفرج
 

أدعية نبوية عند الاستيقاظ هي أفضل ما يبدأ به المسلم يومه وفي النقاط التالية حمعنا لكم أهم دعاء الاستيقاظ من النوم بأكثر من صيغة مكتوبة ومنها:

  • اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجر.
  • اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، واستر عوراتي وآمن روعاتي.
  • اللهم أحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
    اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.
  • اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا عن الفقر.
    اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أَمَتِك ناصيتي بيدك ماض في حكمُك عَدْل في قضاؤُك أسألُك بكلِ اسم هو لك سميت به نفسَك أو أنزلتَه في كتابك أو علمتَه أحدًا مِن خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزني وذهاب همي.
  • اللهم ارزقني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له وخير من عندك لا عدد له.
  • اللَّهم رحمَتك أرْجو، فلا تَكلني إلى نفسي طَرفة عَيْن، أصلح لي شَأْني كُله، لا إله إلا أنت.

أذكار الاستيقاظ من النوم

  • «الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ مـالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ».
  • «وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ».
  • «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ».
  • «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملآئكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين».
  • «قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ، ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ.
  • «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ».
  • «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ، مَلِكِ ٱلنَّاسِ، إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ، مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ، ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ، مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ».
دعاء الاستيقاظ من النوم دعاء الاستيقاظ دعاء الدعاء دعاء الاستيقاظ من النوم للرزق والفرج دعاء الاستيقاظ من النوم للرزق أذكار الاستيقاظ من النوم أذكار الاستيقاظ النبي السنة النبوية أفضل 3 أدعية من السنة النبوية أدعية نبوية عند الاستيقاظ ماذا يقول المسلم عند الاستيقاظ دعاء بداية اليوم أذكار عند الاستيقاظ من النوم مكتوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الأرصاد تطلق إنذارًا مبكرًا.. ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا ولا تفعلوا هذا الأمر أبدًا

لو عندك في البيت ارميها فورا.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة قطرة لعلاج احتقان الأنف

لو عندك في البيت ارميها فورا.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة قطرة لعلاج احتقان الأنف

جامعة طنطا

الدعاء على أستاذ بـ صيدلة طنطا في منشور بعد وفاته لسبب صادم

عبد المنعم

بعد انتقال عبدالمنعم .. رئيس نيس الفرنسي يرحل عن النادي رسميا

إجازات 2025 لسة مخلصتش.. 6 أيام راحة للحكومي والخاص هذا الشهر

إجازات 2025 لسة مخلصتش.. 6 أيام راحة للحكومي والخاص في يوليو الجاري

استخراج جواز سفر مستعجل 2025

استخراج جواز سفر مستعجل 2025 من البيت .. الشروط والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم

الزمالك

ظهور فيريرا الأول.. تشكيل الزمالك لمواجهة أورانج وديًا

مصطفى بكري

بكري: المشير طنطاوي كشف مؤامرات تحدث الآن .. ومصر قلب الخرشوفة

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط

5 وثائق مع الصين.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات وزارة التخطيط والتعاون الدولي

وزيرة الخطيط تشارك في وداع السفير البريطاني

وزيرة التخطيط تشارك في وداع السفير البريطاني بالقاهرة

البورصة المصرية

أداء متباين لقطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع

بالصور

نمو الشعر والأظافر بسرعة علامة جيدة أم إنذار يستحق الانتباه؟.. استشارى يجيب

لماذا ينمو شعرك وأظافرك بسرعة؟
لماذا ينمو شعرك وأظافرك بسرعة؟
لماذا ينمو شعرك وأظافرك بسرعة؟

فراخ محشية ومشوية بخلطة السماق والليمون.. وصفة بطعم لا يُقاوم

طريقة فراخ محشية ومشوية بخلطة السماق والليمون، هل تبحثين عن وصفة مختلفة تجمع بين الطعم العربي الأصيل واللمسة
طريقة فراخ محشية ومشوية بخلطة السماق والليمون، هل تبحثين عن وصفة مختلفة تجمع بين الطعم العربي الأصيل واللمسة
طريقة فراخ محشية ومشوية بخلطة السماق والليمون، هل تبحثين عن وصفة مختلفة تجمع بين الطعم العربي الأصيل واللمسة

السمنة العدو الخفي لصحتك وحياتك.. تحذير جاد لا يجب تجاهله

السمنة
السمنة
السمنة

طريقة عمل رز بالخلطة المصري الغني بالنكهات

أرز بالخلطة
أرز بالخلطة
أرز بالخلطة

فيديو

سلوى عثمان

تحمل أسمها.. سلوى عثمان تشارك الرابر كوك قي أغنية جديدة

عودة امال ماهر

غيابي كان في مصلحتي .. آمال ماهر تكشف سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد