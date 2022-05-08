زي النهاردة.. الراحل عبداللطيف أبو هيف يحصد جائزة سباح القرن

فاز يوم ٨ مايو عام ٢٠٠١ أسطورة السباحة وتمساح النيل الراحل عبد اللطيف أبو هيف بلقب سباح القرن وذلك بمثابة تتويج لمشوار طويل من الإصرار والتحدي حتى النجاح.

ولد عبد اللطيف خميس ابو هيف بحي الأنفوشي بالإسكندرية في ٣٠ يناير ١٩٢٩م ..

وجاءت أبرز إنجازاته على النحو التالي :

حصل عبد اللطيف ابو هيف على بطولة العالم خمس مرات .

عام ١٩٥٢ حصل على المركز الاول في سباق نهر السين بفرنسا .

عام ١٩٥٣ نجح في عبور المانش ثلاث مرات محققاً رقم قياسي عالمي .

عام ١٩٥٥ حصل على المركز الأول في سباق دولي للمانش .

عام ١٩٦٣ حصل على المركز الاول في أطول سباق للسباحة الطويلة حول العالم ، و هو ان يقوم السباح بالسباحة لمدة ٣٦ ساعة في بحيرة ميتشجان بالولايات المتحدة لقطع مسافة بلغت ١٣٥ كيلومترا.

عام ٢٠٠١ حصل على لقب سباح القرن العشرين .

وفي موقف انساني لا يقل أهمية عن إنجازاته الرياضية قيامه بالتبرع في عام ١٩٥٢ بجائزته لجورج فاليري الفرنسي بطل العالم في سباق الظهر عقب إصابته بشلل الأطفال.

وفي عام ١٩٥٥ تبرع أبو هيف بقيمة جائزته المالية للسباح الإنجليزي ماتيوس ويب الذي غرق اثناء عبوره المانش وترك وراءه أسرة مكونة من سبع أفراد.

وظل أبو هيف يمارس رياضة السباحة بصفة يومية بنادي الجزيرة حتى بعد ان تقدم به العمر وتوفي في ٢٣ ابريل عام ٢٠٠٨ فإنطوت بذلك صفحة بطل رياضي قلما يجود الزمان بمثله الا ان بطولاته كانت و ستظل حديث الأجيال.