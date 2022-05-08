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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبدالعال : موسيماني بيفوز في إفريقيا بمساعدة الحكام

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

أكد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، أن انتصارات موسيماني رفقة الأهلي في إفريقيا بسبب مساعدة الحكام. 

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 4/0، أمس علي ملعب السلام، في مباراة ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات تليفزيونية: “ موسيماني يحقق الفوز في إفريقيا بمساعدة الحكام، وأري أن المدرب لم يصنع أي شئ مع النادي وكلها إمكانيات لاعبيين ، قوام الأهلي يساعده ” .

وأضاف: مباراة ضعيفة فنيًا وموسيماني لم يستغل الطرد، والأهلي لم يقدم مباراة كبيرة، ومضيعش فرص ولا أي حاجة أمام فريق مع احترامي ليهم ضعيف فنياً".

وأوضح : لا أعرف كيف وصل وفاق سطيف الي دور نصف نهائي بطولة إفريقيا، فهناك فرق في الدوري المصري أفضل منهم ، وأتعجب من خروج الترجي علي يد فريق ضعيف مثل هذا ، متابعا: “ عليه العوض في القارة ” .

وأكمل : جميع فرق إفريقيا تعاني بعد كورونا .. الأهلي فقط هو الأفضل علي مستوي الاستقرار الفني والإداري . 

واختتم عبد العال تصريحاته قائلا : الأهلي مطالب بتحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا ويجب محاسبة موسيماني إذا فشل في ذلك . 

رضا عبد العال الأهلى موسيمانى وفاق سطيف ابطال افريقيا

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